এমএলএস যেন ‘প্যারোডি অব ফুটবল’, বিশ্বকাপের আগে মেসিকে ছুটির পরামর্শ
লিওনেল মেসি বিশ্বকাপ খেলবেন কি না এখনো শতভাগ নিশ্চিত নয়। তবে জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে তিনি মাঠে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযানে মেসির থাকা উচিত মনে করেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কিংবদন্তি ফিটনেস কোচ ফার্নান্দো সিগনোরিনিও।
তবে আর্জেন্টিনা দলের স্বার্থে বিশ্বকাপের আগে মেসির এমএলএস থেকে বড় ছুটি নেওয়া উচিত বলে মনে করেন সিগনোরিনি। তাঁর মতে, ইন্টার মায়ামিতে মেসি যা খেলছেন, তা সত্যিকারের ফুটবল নয়, ফুটবলের প্রহসন (প্যারোডি অব ফুটবল)।
মেসির জন্য ম্যারাডোনার পরামর্শ
কিংবদন্তি আর্জেন্টাইন ডিয়েগো ম্যারাডোনার ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সিগনোরিনির। দুজন একসঙ্গে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচিং স্টাফেও ছিলেন। সম্প্রতি সুপার দেপোর্তিভো রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিগনোরিনি মেসিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে ম্যারাডোনার প্রসঙ্গ টানেন।
তাঁর মতে, মেসিকে এখন একটা বিষয়ের ওপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। আর বিশ্বকাপ জিততে হলে টুর্নামেন্টের আগের কয়েক মাসে মেসিকে প্রস্তুতির ধরন বদলাতে হবে। এ বিষয়ে সিগনোরিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি ডিয়েগো থাকলে মেসিকে বলতেন ‘‘বিশ্বকাপকে তোমার অগ্রাধিকার বানাও’’।’
মেসি বলেছেন তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কেমন অনুভব করছেন তাঁর ওপর। সিগনোরিনি মনে করেন বিশ্বকাপের সময় মেসির ভালো বোধ করার প্রধান উপায় হচ্ছে ‘আগাম বিচ্ছিন্নতা’।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘বিশ্বকাপের তিন মাস আগে তাঁর ছুটিতে যাওয়া উচিত, সবকিছু থেকে দূরে থাকা উচিত। শরীর ও মনকে ক্লান্তি থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এরপর খেলা থেকে অনুপস্থিত থাকার কারণে ভেতরে যে ক্ষুধা তৈরি হবে, সেটা নিয়েই মাঠে ফেরা উচিত।’ কিংবদন্তি এই ফিটনেস কোচের মতে, মেসির গতি কমাতে হবে, শ্বাস নিতে হবে, পুনরায় দৌড় শুরু করতে হবে।
এমএলএস ‘প্যারোডি অব ফুটবল’
২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া মেসি সম্প্রতি ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করেছেন। সিগনোরিনি মনে করেন, এই লিগ মেসিকে বিশ্বকাপের মতো কঠিন টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে না, ‘সে এখন যা করছে, সেটা ফুটবল না। এটা ফুটবলের প্রহসন। আমি ইন্টার মায়ামির স্টেডিয়ামে গেছি। সেখানে আসল ফুটবল দেখিনি। অন্য কোনো খেলার মতো মনে হয়েছে।’
বিশ্বকাপ শুরু না হওয়া পর্যন্ত মেসি এমএলএসে থাকলে ইউরোপ থেকে আসা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তৈরি হবে। যা আর্জেন্টিনার জন্য ক্ষতিকর হবে মনে করেন সিগনোরিনি।
বিশ্বকাপই সবার ওপরে
মেসির জন্য সিগনোরিনির মূল পরামর্শই হচ্ছে, সবকিছুর ওপরে বিশ্বকাপকে স্থান দেওয়া, ‘তাঁর উচিত বিশ্বকাপকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রতিটি ম্যাচ প্রথম মিনিট থেকে খেলার কথা ভাবা বন্ধ করা। তাঁর মতে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, শক্তি সঞ্চয় করা, এবং প্রাণবন্ত হয়ে বিশ্বমঞ্চে খেলা।