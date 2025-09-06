সাইকেল দুর্ঘটনায় ‘কলারবোন’ ভেঙে হাসপাতালে পিএসজি কোচ এনরিকে

সাইকেল দুর্ঘটনায় ‘কলারবোন’ ভেঙে হাসপাতালে পিএসজি কোচ এনরিকে
পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের সাইকেল বেশ পছন্দ। স্পেনের কোচ থাকাকালে সাইকেল চালাতে চালাতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ বিশ্বকাপের দল। সে সময় ঘটনাটি বেশ আলোচিতও হয়েছিল। তবে পছন্দের সেই সাইকেলই এবার এনরিকের বিপদের কারণ। সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ।
জানা গেছে, শুক্রবার সাইকেল চালানোর সময় পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন এনরিকে। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর এক্স-রেতে দেখা যায় তাঁর ‘কলারবোন’ (বুক ও কাঁধের মাঝখানের হাড়) ভেঙে গেছে। বড় জখম না হলেও ‘কলারবোনে’ অস্ত্রোপচার করাতে হবে তাঁকে।
এনরিকের দুর্ঘটনা নিয়ে পিএসজির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শুক্রবার সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়ার পর কোচ লুইস এনরিককে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁর কলারবোন ভেঙে গেছে এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। ক্লাব তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে। পরবর্তী তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে।’
এনরিকেকে কোনো গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে কি না, নাকি তিনি নিজেই পড়ে গেছেন—এ বিষয়ে অবশ্য এখনো স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে নিয়মিত সাইক্লিং করার পাশাপাশি তিনি নানা প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেন। গত বছর মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকায় আট দিনে ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এনরিকে।
এনরিকের দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভকামনা জানাতে শুরু করেছেন ভক্ত, সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা। একজন লিখেছেন, ‘দ্রুত সেরে উঠুন, শুভকামনা রইল।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘স্পিডি রিকভারি, কোচ।’
আন্তর্জাতিক বিরতির পর এনরিকের দল পিএসজি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর। লিগ ‘আঁ’র সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ লাঁস। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান শুরু করবে প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।