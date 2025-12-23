এখন নেইমারকে কেনা হবে শুধু জার্সি বিক্রির জন্য
নেইমার মানেই ছিল ড্রিবলিংয়ের জাদু, নেইমার মানেই ছিল গ্যালারিতে উন্মাদনা।
‘ছিল’ বলতে হচ্ছে, কারণ সময়ের চাকা বড় নিষ্ঠুর। ইউরোপ মাতানো সেই নেইমার এখন ৩৩ বছরের ‘বুড়ো’। বার্সেলোনা কিংবা পিএসজিতে যে নেইমারের পায়ের জাদুতে স্টেডিয়ামে গর্জে উঠত, সেই জাদুকর এখন চোটের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত।
সৌদি ক্লাব আল-হিলালে বড়সড় চোটে পড়ার পর নাড়ির টানে ফিরেছিলেন সান্তোসে। কিন্তু সেখানেও টানা খেলার মতো অবস্থায় যেতে পারেননি। ফলে ব্রাজিল দলেও জায়গা হারিয়েছেন। কিন্তু মরিয়া নেইমার ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান। আর সে কারণে তাঁর খেলার মধ্যে থাকা জরুরি। সান্তোসের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর তাঁর চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে, নিজেকে জাতীয় দলে খেলার মতো যোগ্য প্রমাণ করতে এরপর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কোনো ক্লাবে যেতে চান নেইমার।
তবে সেই সম্ভাবনা নিয়ে এখন চলছে কাটাছেঁড়া। আর সেই আলোচনায় ঘি ঢেলেছেন সাবেক ইংলিশ উইঙ্গার ক্রিস ওয়াডল। তাঁর মতে, কোনো ইংলিশ ক্লাব যদি এখন নেইমারকে দলে নেয়, তবে সেটা ফুটবলীয় কারণে হবে না, হবে শুধু ‘জার্সি বিক্রির’ জন্য!
নেইমার তো আর শেফিল্ড ওয়েনসডেতে খেলতে আসবেন না, তা–ই না? বড় কোনো ক্লাব যদি তাঁকে নেয়, তবে সেটা হবে শুধুই প্রচার আর বিপণনের জন্য। দল হিসেবে তারা কতটা শক্তিশালী হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, এখনো নেইমার মানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোটি কোটি লাইক ও ভিউ। বাণিজ্যিকভাবে তাঁর আবেদন এখনো তুঙ্গে। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের মতো দমছুট গতির ফুটবলে নেইমার কতটা খাপ খাবেন, তা নিয়ে বড়সড় এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছেন ওয়াডল। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না, কোনো বড় ক্লাব তাঁকে নেবে। তাঁর হাঁটুতে গুরুতর চোট ছিল। প্রিমিয়ার লিগ হলো গতির খেলা। কেউ যদি তাঁকে দলে টানে, তবে সেটা হবে তাঁর প্রোফাইল আর জার্সি বিক্রির কথা মাথায় রেখে। মাঠের পারফরম্যান্সে তিনি দলকে খুব বেশি কিছু দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।’
উপমা দিয়ে ওয়াডল আরও খোঁচা মেরেছেন, ‘নেইমার তো আর শেফিল্ড ওয়েনসডেতে খেলতে আসবেন না, তা–ই না? বড় কোনো ক্লাব যদি তাঁকে নেয়, তবে সেটা হবে শুধুই প্রচার আর বিপণনের জন্য। দল হিসেবে তারা কতটা শক্তিশালী হবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।’
আর নেইমারকে নিলেও ব্রাজিলের খুব বেশি লাভ হবে না বলে মনে করেন ওয়াডল, ‘ও ব্রাজিল দলে ফেরার চেষ্টা করছে। সত্যি বলতে কি, ব্রাজিল এখন আগের মতো শক্তিশালী নয়। নেইমার হয়তো দলে ঢুকবে, কিন্তু আমি ওর বিশ্বকাপ জয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।’
২০২৫ মৌসুমে সান্তোসকে অবনমন থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছেন নেইমার। সম্প্রতি হ্যাটট্রিকও করেছেন। কিন্তু ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। গুঞ্জন আছে, প্রিমিয়ার লিগে না হলে বন্ধু মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে আবার জুটি বাঁধতে পারেন তিনি
তবে আপাতত নেইমার আছেন ছুটিতে। বেলো হরিজেন্তেতে গতকাল নেইমারের বাঁ হাঁটুতে মেনিসকাস চোটের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা। গত মাসের শেষ দিকে এই চোট পান নেইমার। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, নেইমারের অস্ত্রোপচার থেকে সেরে উঠতে সর্বোচ্চ এক মাস সময় লাগবে।