বড় জয়ে ঘরে ফেরা উদ্যাপন বার্সেলোনার
বার্সেলোনা ৪–০ বিলবাও
আড়াই বছর পর ঘরে ফিরল বার্সেলোনা। ক্যাম্প ন্যুতে সেই প্রত্যাবর্তনও কী রাজকীয়ভাবে হলো বার্সার। অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ৪-০ গোলে হারিয়ে ঘরে ফেরাটা উদ্যাপন করল বার্সেলোনা। আর এই জয়ে অন্তত এক দিনের জন্য হলেও লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠল কাতালান পরাশক্তিরা।
১৩ ম্যাচে ১০টিতে জেতা বার্সার পয়েন্ট ৩১। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টও ৩১। বার্সেলোনা শীর্ষে আছে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায়। আগামীকাল রিয়াল এলচের বিপক্ষে হার এড়ালেই আবারও শীর্ষে উঠে যাবে।
ক্যাম্প ন্যুর গ্যালারি অবশ্য এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। আজ তাই ধারণক্ষমতা অর্ধেকেরও কম প্রায় ৪৫ হাজার দর্শক খেলা দেখতে পেরেছেন। আগামী মৌসুমে পুরো গ্যালারি খুলে দেওয়া হলে ১ লাখ ৫ হাজার দর্শক ক্যাম্প ন্যুতে ঢুকতে পারবেন।
আতশবাজির ঝলকানিতে শুরু ম্যাচে বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেছেন ফেরান তোরেস। ৪ মিনিটেই বার্সাকে এগিয়ে দেনে পোলিশ তারকা রবার্ট লেভানডফস্কি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন ফেরান।
দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে স্কোরটা ৩-০ করেন ফেরমিন লোপেজ। ফেরান দলকে চতুর্থ গোলটি এনে দেন ৯০ মিনিটে।
৫৪ মিনিটে মিডফিল্ডার সানচেত ফেরমিনকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখায় আধঘণ্টারও বেশি সময় বিলবাওকে ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়।