মেসির ফাইনাল, ফাইনালের মেসি
আরও একটি ফাইনালের দেখা পেলেন লিওনেল মেসি।
লিগস কাপে আজ সেমিফাইনালে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। জোড়া গোল করে মায়ামির ফাইনালে ওঠায় বড় অবদান আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির। আগামী রোববার ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের মুখোমুখি হবে মায়ামি। ৩৮ বছর বয়সী মেসির ক্যারিয়ারে এটি ৪৪তম ফাইনাল।
আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি এ পর্যন্ত ৩১ ফাইনাল জিতেছেন, হেরেছেন ১২টি। এ পর্যন্ত ৪৩ ফাইনালে তাঁর গোলসংখ্যা ৩৭টি। এর মধ্যে ৩৫ গোল করেছেন পেশাদার ক্যারিয়ার শুরুর পর।
নেদারল্যান্ডসে ২০০৫ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া। মেসির ক্যারিয়ারে এটি প্রথম ফাইনাল, যেখানে পেনাল্টি থেকে জোড়া গোলে জিতিয়েছিলেন আর্জেন্টিনাকে। কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে তাঁর সর্বশেষ জয়ও আর্জেন্টিনার জার্সিতেই। ২০২৪ কোপা আমেরিকা ফাইনাল।
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির ফাইনালের গল্পের শুরুটা কিন্তু দুঃখের। ২০০৭ কোপা আমেরিকা ফাইনালে হেরেছেন, ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনালেও একই ভাগ্য হলো এবং তারপর ২০১৫ এবং ২০১৬ কোপা আমেরিকার ফাইনালেও চিলির কাছে হারতে হয়।
২০২১ থেকে শুরু হলো আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির ফাইনালের শাপমোচন। ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ বিশ্বকাপ, ফিনালিসিমা ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা—টানা চার ফাইনাল জেতেন। জাতীয় দলের জার্সিতে মোট ১০টি ফাইনাল খেলে ৬ বার জিতেছেন মেসি, হেরেছেন ৪ বার।
মেসি তাঁর ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি ফাইনাল খেলেছেন বার্সেলোনার হয়ে। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। ক্লাবটির মূল দলেই খেলেছেন ১৭ বছর। আর বয়সভিত্তিক দলের ধাপগুলো মিলিয়ে ২১ বছর। কাতালান এ ক্লাবটির হয়ে ৩১ ফাইনাল খেলে ২৩ বারই শিরোপা জয়ের উৎসব করেছেন মেসি।
বার্সায় সেই সোনালি সময়ে কিছু টুর্নামেন্টের ফাইনালে মেসিরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ক্লাব বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে যেমন তিনবার ফাইনাল খেলে প্রতিবারই জিতেছেন। কোপা দেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও উয়েফা সুপার কাপেও ঈর্ষণীয় ফল—১০ বার কোপা দেল রে ফাইনাল খেলে ৭ বার জিতেছেন, ১১ বার স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল খেলে জিতেছেন ৭ বার, চারবার উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল খেলে জিতেছেন ৩ বার।
বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২২ সালে নঁতের বিপক্ষে ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জিতেছেন মেসি। পরের বছর ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে জেতেন লিগস কাপের ফাইনাল।