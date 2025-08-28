ফিরেই মেসির জোড়া গোল, ফাইনালে মায়ামি

ফিরেই মেসির জোড়া গোল, ফাইনালে মায়ামি
ইন্টার মায়ামি ৩–১ অরল্যান্ডো সিটি
চোটের কারণে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালসহ ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ দুটি ম্যাচে লিওনেল মেসি খেলতে পারেননি। তিগ্রেসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে জর্দি আলবা দ্বিতীয়ার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। দুজনকেই নিয়েই তাই দুশ্চিন্তায় ছিল ইন্টার মায়ামি। লিগস কাপের সেমিফাইনালে মেসি ও আলবা খেলতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে ম্যাচের দিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল।
ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে আজ লিগস কাপের সেই সেমিফাইনালে মেসি ও আলবাকে শুরু থেকেই দেখা গেল মাঠে। দুজনের বোঝাপড়া দেখে বার্সেলোনায় তাঁদের সোনালি দিনগুলো মনে পড়েছে অনেকের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ লিখেছেন ‘জাস্ট লাইক ওল্ড টাইমস।’
সেটা অবশ্যই ৮৮ মিনিটে মেসি-আলবার যৌথ প্রযোজনায় করা গোলটির জন্য। তবে শুধু এ গোল দিয়ে গোটা ম্যাচের দৃশ্যপট বলা যায় না। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো সিটি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের শেষ ১৫ মিনিটে জোড়া গোল করে ম্যাচের গতিপথ পাল্টে দেন মেসি। অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি।
প্রথমার্ধে দাপট বজায় রেখে খেলেছে মায়ামি। মেসিকেও চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরে ক্ষুধার্ত মনে হয়েছে। প্রথমার্ধেই গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন। মায়ামি প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল হজম করে ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ানো ফ্যালকন বল ‘ক্লিয়ার’ করতে না পারায়। সুযোগটা নেন অরল্যান্ডোর উইঙ্গার মার্কো পাসালিচ। বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন। ফ্যালকন এ সময় পাসালিচের হ্যান্ডবলের দাবি তুললেও রেফারি কর্ণপাত করেননি।
মায়ামি খেলায় ফিরেছে ৭৫ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে। তাদের উইঙ্গার তাদেও আয়েন্দেকে নিজেদের বক্সে ফেলে দেন অরল্যান্ডো লেফট ব্যাক ডেভিড ব্রেকালো। শাস্তি হিসেবে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ব্রেকালোকে আর অরল্যান্ডো হজম করে পেনাল্টি। গোলকিপারের বাঁ পাশের পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন মেসি।
১০ জনে পরিণত হওয়া অরল্যান্ডো ম্যাচে পিছিয়েও পড়েছে মেসির কারণেই। তাতে অবশ্য আলবার অবদানও কম না! ৮৮ মিনিটে অরল্যান্ডোর বক্সের মাথায় বাঁ পাশ থেকে আলবাকে পাস দিয়ে দ্রুত বক্সে ঢোকেন মেসি। বার্সায় দুজনের জুটি দেখে একসময় অভ্যস্ত হয়ে পড়া দর্শক যেন জানতেন এরপর কী হবে! মেসি বক্সে ঢুকতেই একদম মোক্ষম সময়ে একটু ফাঁকায় থাকতে তাঁকে ফিরতি পাস দেন আলবা। দৌড়ের ওপরই কঠিন কোণ থেকে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোল করেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। মায়ামির হয়ে এ বছর তাঁর গোলসংখ্যা ৩৩ ম্যাচে ২৭।
অরল্যান্ডোর ভোগান্তির আরও বাকি ছিল। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ক্লাবটির বক্সে ঢুকে লুইস সুয়ারেজকে পাস দেন ভেনেজুয়েলান মিডফিল্ডার তেলেসকো সেগোভিয়া। ফিরতি পাস পেয়ে ম্যাচের শেষ গোলটি করেন তিনি।
লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সি ও সিয়াটল উইনারের মধ্যে সেমিফাইনালের অপর ম্যাচে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী রোববার ফাইনালে মুখোমুখি হবে মায়ামি। লিগস কাপের ফাইনালে ওঠার মধ্য দিয়ে আগামী বছর কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করল হাভিয়ের মাচেরানোর দল।