গ্যালারি থেকে মেসি দেখলেন মাচেরানোর লাল কার্ড, সুয়ারেজের জোড়া গোল ও মায়ামির জয়

গ্যালারি থেকে মেসি দেখলেন মাচেরানোর লাল কার্ড, সুয়ারেজের জোড়া গোল ও মায়ামির জয়
ইন্টার মায়ামি ২: ১ তিগ্রেস
বন্ধুত্ব এমনই হয়।
একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন তাঁর কাজটা করে দেন। যেমন ধরুন লুইস সুয়ারেজ। লিওনেল মেসি তাঁর মাঠের জুটি, জীবনের বন্ধুও। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, অবসরও নিতে চান মেসির সঙ্গেই। সেই মেসি আজ ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বসে ছিলেন গ্যালারিতে। মাঠে তাঁর কাজটা করে দিয়েছেন সুয়ারেজ। উরুগুয়ে কিংবদন্তি বাইরে থাকলে মেসিও একই কাজ করতেন।
বন্ধু ও সতীর্থ মেসিকে গ্যালারিকে সাক্ষী রেখে মাঠে পেনাল্টি থেকে সুয়ারেজ করেছেন জোড়া গোল। মেক্সিকান ক্লাব তিগ্রেস ইউএএনএলকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি।
মাংসপেশিতে ‘ছোটখাটো’ চোটের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারেননি মেসি। এই চোট অবশ্য নতুন না। ২ আগস্ট লিগস কাপে গ্রুপ পর্বের নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে মাংসপেশিতে চোট পান। দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকার পর গত শনিবার এমএলএসে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মায়ামির ৩-১ গোলের জয়ে বদলি হয়ে নেমে গোল করার পাশাপাশি গোল করানও। সেই ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, শতভাগ স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি মেসি। অর্থাৎ মাংসপেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিল মায়ামি।
মেসি এর মধ্যে আলাদা অনুশীলন করেছেন। আর আজ ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামে এসেছিলেন সাদা টি-শার্ট পরে। তাঁর ভক্তরা তখনই বুঝে ফেলেন, আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে আজ মাঠে নয়, গ্যালারিতে দেখা যাবে। তবে মাঠে অধিনায়ক না থাকলেও দুই অর্ধে দুটি গোল করে কোনো বিপদ হতে দেননি সুয়ারেজ।
তিগ্রেস ডিফেন্ডার হাভিয়ের আকুইনো নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করায় ২৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় মায়ামি। ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ। তবে ১-০ গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করলেও মায়ামি এ সময় অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। সতীর্থের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান মায়ামির ডিফেন্ডার জর্দি আলবা। প্রথমার্ধ শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছেন। আর ফেরেননি।
ফেরেননি মাচেরানোও। বিরতির সময় লাল কার্ড দেখে ছাড়তে হয় ডাগআউট। প্রথমার্ধে বেঁধে দেওয়া যোগ করা সময় শেষ হওয়ার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়ায় অফিশিয়ালদের মঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ার শাস্তি পেয়েছেন মেসির সাবেক জাতীয় দল সতীর্থ ও মায়ামির এই কোচ। লাল কার্ড দেখে দলের ডাগআউটের ওপরে ভিআইপি সিটে চলে যান মাচেরানো। তাঁর জায়গায় ডাগআউটে দায়িত্ব নেন সহকারী কোচ লিয়ান্দ্রো স্তিলিতানো। সেমিফাইনালে মাচেরানোকে ডাগআউটে পাবে না মায়ামি।
তবে ভিআইপি সিট থেকেও সহকারী কোচকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। যদিও এই টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী কোচ লাল কার্ড দেখার পর গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখতে পারবেন, কিন্তু দলকে নির্দেশনা দিতে পারবেন না। লিগস কাপের প্রেস অফিশিয়াল জানিয়েছেন, তাঁকে চুপ করে থাকতে বলা হয়। পরে টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, আরেক সহকারী কোচ লুকাস রদ্রিগেজ পাগানোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন মাচেরানো।
মেসি ও মাচেরানো দুজনেই গ্যালারি থেকে দেখলেন, ৬৭ মিনিটে মায়ামির গোল হজম এবং সেই কাজটা করলেনও এক আর্জেন্টাইন। তিগ্রেসের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া গোল করে ক্লাবটিকে সমতায় ফেরান। মেসির জাতীয় দল সতীর্থের এই গোল অবশ্য বেশিক্ষণ কাজে আসেনি। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে ভিএআরে ধরা পড়ে, তিগ্রেসের বক্সে আবারও হ্যান্ডবলের ‘অপরাধ’ করেছেন আকুইনো, তাই আবারও পেনাল্টি পায় মায়ামি এবং আবারও ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ।
ম্যাচের শেষ দিকে টাইগ্রেসের এডগার লোপেজের হেড পোস্টে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে ফলটা অন্য রকম হতে পারত। অরল্যান্ডো সিটি ও তোলুকার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচজয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে মায়ামি। দুই ফাইনালিষ্ট ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জয়ী দল কনকাক্যাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। লিগস কাপে শিরোপাজয়ী দল সরাসরি চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোয় খেলবে।