রোনালদো বললেন, ‘স্পেনের চেয়ে সৌদি আরবে গোল করা কঠিন’

রোনালদো বললেন, ‘স্পেনের চেয়ে সৌদি আরবে গোল করা কঠিন’
ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বে কথার আগল খুলে দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। অন্তরঙ্গ এই সাক্ষাৎকারে রোনালদো তাঁর ক্যারিয়ার, অর্জন, অবসর এবং ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেছেন।
একই সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় অংশেও সামনে এসেছে ‘সিআর সেভেনের’ চমকপ্রদ সব মন্তব্য। যেখানে তিনি দিয়েগো জোতার শেষকৃত্যে না যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যার পাশাপাশি কথা বলেছেন নিজের গোল করার ক্ষমতা, সৌদি ফুটবল ও বিশ্বকাপ নিয়েও।
লিভারপুল ও পর্তুগালের ফরোয়ার্ড দিয়োগো জোতা এবং তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা গত জুলাই মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ক্লাব ও জাতীয় দলের বেশ কিছু সতীর্থ পর্তুগালে অনুষ্ঠিত জোতা ও তাঁর ভাইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিলেও রোনালদো ছিলেন অনুপস্থিত। রোনালদো বলেছেন, তিনি জোতার শেষকৃত্যে যাননি। কারণ, তিনি চাননি বিষয়টা ‘একটা সার্কাস’–এ পরিণত হোক।
পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘মানুষ আমার অনেক সমালোচনা করে। আমি তাতে কিছু মনে করি না। যখন তোমার বিবেক পরিষ্কার থাকে, তখন কে কী বলল, তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমি একটা কাজ আর করি না, আমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি আর কখনো কবরস্থানে যাইনি। আমাকে যারা চেনে, তারা বিষয়টা জানে। আমি যেখানে যাই, সেখানে ভিড় জমে, হইচই হয়, মানে একরকম সার্কাস শুরু হয়ে যায়।’
রোনালদো যোগ করেন, ‘আমি বাইরে যাই না। কারণ, গেলে সবার দৃষ্টি আমার দিকেই চলে যায়। আমি এমন মনোযোগ চাই না। আমি দেখছিলাম যে কিছু লোক সেই সংবেদনশীল মুহূর্তে সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল বা ফুটবল নিয়ে কথা বলছিল, আমি এটা পছন্দ করি না।’
পিয়ার্স মরগানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় অংশে রোনালদো কথা বলেছেন নিজের গোল করার ক্ষমতা নিয়েও, ‘বাজে একটি মৌসুমেও যখন আল নাসর কোনো ট্রফি জেতেনি, তখনো আমি ২৫টি গোল করেছি। যদি আমি প্রিমিয়ার লিগে খেলতাম, তাহলে এখনো একই রকম গোল করতাম। ভালো দলে থাকলে ৪০ বছর বয়সেও একই রকম পারফর্ম করতাম।’
২০২২ সালের ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে যোগ দেওয়া রোনালদো মনে করেন, সৌদি প্রো লিগ যথাযথ সম্মান পায় না। সৌদি লিগে গোল করা কেন কঠিন তা ব্যাখ্যা করে রোনালদো বলেন, ‘আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার দরকার নেই। কারণ, মানুষ যা খুশি বলতে পারে; কিন্তু সংখ্যাগুলো মিথ্যা নয়। তারা সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলে, অথচ কখনো এখানে আসেনি, কখনো খেলেনি, ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় দৌড়ানোর কষ্ট তারা জানে না। তবুও আমি বলি, সৌদি লিগ পর্তুগিজ লিগের চেয়ে অনেক, অনেক ভালো।’
রোনালদো আরও বলেন, ‘ফরাসি লিগে শুধু পিএসজি। প্রিমিয়ার লিগ ভালো এবং অবশ্যই এটা ১ নম্বর। অন্যান্য খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করো লিগটা ভালো কি না, আমাকে নয়। কারণ, সবাই সহজেই বলবে “আহ, ক্রিস্টিয়ানো বলছে, কারণ সে সৌদিতে খেলছে।” না, না। আমি সবখানেই খেলেছি। আমার জন্য স্পেনে গোল করা সৌদিতে গোল করার চেয়ে সহজ।’
দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। স্বাভাবিকভাবেই এই সাক্ষাৎকারে রোনালদোকে কথা বলতে হয় পর্তুগালের এখনো বিশ্বকাপ জিততে না পারা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে রোনালদো বলেন, ‘মেসির আগে আর্জেন্টিনা কতটি বিশ্বকাপ জিতেছে? জানি না, দুটি? এটা স্বাভাবিক। এই দেশগুলো বড় প্রতিযোগিতার জন্যই তৈরি। যদি ব্রাজিল বিশ্বকাপ জেতে, সেটি কি চমকপ্রদ হবে? না। যদি পর্তুগাল জেতে, বিশ্ব কি অবাক হবে? হ্যাঁ। কিন্তু আমি তা নিয়ে ভাবছি না। আমরা কি জিততে পারি? হ্যাঁ, আমরা এর জন্য লড়াই করব। আমি পর্তুগালের ইতিহাসে তিনটি শিরোপা জিতেছি। এর আগে পর্তুগাল কিছুই জেতেনি।’