গোলকিপারের চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় ‘অভ্যাস’ ধরে রাখল পিএসজি

গোলকিপারের চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় ‘অভ্যাস’ ধরে রাখল পিএসজি
ম্যাচটা চলছিল কুয়েত সিটির জাবের আল-আহমেদ স্টেডিয়ামে। ততক্ষণে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ। পিএসজি ও মার্শেই ২-২ গোলে সমতায়। ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ ফাইনালে শিরোপার নিষ্পত্তিতে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে প্যারিসে মারকিনিওসের বাসায় প্রবল উত্তেজনা। ব্রাজিলের এই সেন্টার ব্যাক তাঁর দল পিএসজির হয়ে তখন কুয়েতের মাঠে। ওদিকে তাঁর বাসায় বাচ্চারা বাবা নয়, অন্য খেলোয়াড়ের জন্য গলা ফাটাচ্ছিল, ‘শেভালিয়ের! শেভালিয়ের!’
নামটা অপরিচিত লাগতেই পারে। লুকাস শেভালিয়ের পিএসজির গোলকিপার। জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার শূন্যতা পূরণে গত বছর আগস্টে তাঁকে লিঁল থেকে নিয়ে আসে পিএসজি। সে মাসেই টটেনহাম হটস্পার্সের বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপে ফরাসি ক্লাবটির হয়ে শেভালিয়ের অভিষেক। টাইব্রেকারে একটি শট ঠেকিয়ে পিএসজির উয়েফা সুপার কাপ জয়ে দারুণ ভূমিকা ২৪ বছর বয়সী এ ফরাসি। সম্ভবত এই কারণেই গতকাল রাতে ফ্রেঞ্চ সুপার কাপের ফাইনালও টাইব্রেকারে গড়ানোর পর মারকিনিওসের সন্তানেরা ভরসা রেখেছিলেন শেভালিয়েরের ওপর।
অবশ্য তার আগে নির্ধারিত সময়েই শেভালিয়ের বুঝিয়ে দেন তিনি একটু অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ—পাঁচটি সেভ করেন। এর মধ্যে ম্যাচের একটি মুহূর্তেই তিন-তিনটি সেভ করেন। তারপর টাইব্রেকারে করেন আরও দুটি সেভ (মার্শেইয়ের প্রথম দুটি শট)। শেভালিয়েরের এমন পারফরম্যান্সে ‘লা ক্ল্যাসিক’ দ্বৈরথে মার্শেইকে টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে হারিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ জিতল পিএসজি। চলতি বছর এটা পিএসজির প্রথম শিরোপা।
ম্যাচে যোগ করা সময় মিলিয়ে মোট ৪ গোলের তিনটিই পিএসজির। ব্যালন ডি’অরজয়ী উসমান দেম্বেলের গোলে ১৩ মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। এরপর ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মার্শেই ফরোয়ার্ড ম্যাসন গ্রিনউড। ৮৭ মিনিটে পিএসজির সেন্টার ব্যাক উইলিয়ান পাচো আত্মঘাতী গোল করে বসায় ২-১ গোলে এগিয়ে যায় মার্শেই। কিন্তু নাটকের তখনো আরও বাকি ছিল। যোগ করা (৯৫ মিনিট) সময়ে পর্তুগিজ স্ট্রাইকার গনসালো রামোসের গোলে সমতায় ফেরে পিএসজি।
রেকর্ড ১৪ বার ফ্রেঞ্চ সুপার কাপজয়ী পিএসজি গত ১৩ বছরের মধ্যে ১২বারই এ ট্রফি জিতল। অর্থাৎ, এই ট্রফি জেতাটা ক্লাবটির একরকম অভ্যাসই হয়ে গেছে! এর মধ্যে সর্বশেষ ট্রফিটি কুয়েতে জয়ের পর সম্প্রচারক লিগ ওয়ান প্লাসকে শেভালিয়ের বলেন, ‘৮৫ মিনিটে ২-১ গোলে পিছিয়ে থাকায় মনে হয়েছিল কিছু একটা গড়বড় আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসটা ছিল যে খেলা টাইব্রেকারে গড়ালে আমরাই জিতব। কারণ, দলকে জেতাতে আজ আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। পিএসজি ও নিজের জন্য ভালো লাগছে।’