নাটকীয়তা ও রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের অপেক্ষা

চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাটকীয়তা ও রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের অপেক্ষা
নতুন চেহারার চ্যাম্পিয়নস লিগ গত মৌসুমে উপহার দিয়েছিল চমক, রোমাঞ্চ আর শেষ পর্যন্ত নতুন এক বিজয়ী। ইউরোপের সেরা সেই ক্লাব প্রতিযোগিতার লড়াই আবার শুরু হচ্ছে আজ। গতবারের মতো এবারও প্রথম রাউন্ডে তিন দিন হবে ম্যাচ।
গতবারের ফাইনালে ফরাসি ক্লাব পিএসজি ইতালির ইন্টার মিলানকে ৫–০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে ফাইনাল জয়ের রেকর্ড এটিই। তবে ফাইনাল পর্যন্ত পথটা সহজ ছিল না, প্রথম পর্বেই বিদায় নেওয়ার ঝুঁকিতে ছিল পিএসজি।
নতুন ফরম্যাট চালু করে এমন নাটকীয়তা আর অনিশ্চয়তাই চেয়েছিল উয়েফা। বাদ হয়ে গেছে আগের গ্রুপ পর্ব, যে ফরম্যাটে গ্রুপ পর্ব থেকে বড় দলগুলো সহজেই উঠে যেত নকআউট পর্বে। নতুন লিগ পর্বে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ, গতবার তো শেষ ম্যাচ পর্যন্তই অনিশ্চয়তা ছিল। রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা পিএসজির মতো পরাশক্তিরাও প্রথম পর্ব পেরোনো নিয়ে শঙ্কায় ছিল।
হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিশ্বের অন্যতম ধনী ও শক্তিশালী দল পিএসজি। তবু ফরম্যাটের বদলে এসেছে একধরনের অনিশ্চয়তা, যা প্রথম পর্বে অনুপস্থিতই ছিল আরও আগে।
নতুন ফরম্যাটে বাড়তি ঝুঁকি
পুরোনো আট গ্রুপের প্রথম পর্বের বদলে উয়েফা ৩৬ দলের লিগ পর্ব চালু করেছে। ফলে বেড়েছে দল, বেড়েছে ম্যাচ আর অর্থ। প্রতিটি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ঘরে–বাইরে দুটি ম্যাচের বদলে এখন আটটি ভিন্ন দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলতে হয়। ড্র–এ র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে দলগুলোকে চারটি পটে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল প্রতিটি পট থেকে দুটি দলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পায়।
ফল? প্রথম পর্বেই বড় ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এবার যেমন রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে দুই ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। পিএসজি খেলবে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে।
আজ মুখোমুখি
ছোট দলের বাড়তি সুযোগ
সুবিধা পাচ্ছে ছোট দলগুলোও। নরওয়ে বা সুইজারল্যান্ডের মতো দেশের ক্লাবগুলোর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। তবে নতুন ফরম্যাট তুলনামূলক দুর্বল দলগুলোকে অন্তত কিছুটা সুযোগ দিচ্ছে। কারণ, তারা পট–৪–এর দুটি দলের বিপক্ষে খেলবে, অর্থাৎ নিজেদের সমমানের প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ পাচ্ছে।
গত মৌসুমে ব্রেস্ত ও ব্রুগার মতো ক্লাব পৌঁছেছিল প্লে–অফে। তবে ইয়াং বয়েজ ও স্লোভান ব্রাতিস্লাভা কোনো পয়েন্টই পায়নি।
লিগ পর্বের অবস্থান দেখে ভুল করবেন না
গতবার লিগ পর্বে শীর্ষে ছিল লিভারপুল; হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, এসি মিলান আর বায়ার লেভারকুসেনকে। অন্যদিকে ভুগতে থাকা পিএসজিকে এগোতে হয়েছিল প্লে–অফ পেরিয়ে। শেষ পর্যন্ত শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হয় দুই দল।
লিভারপুলের চেয়ে ১৪ ধাপ নিচে থেকে, ৮ পয়েন্ট কম নিয়ে লিগ শেষ করা পিএসজি সেই নকআউট দ্বৈরথে জয়ী হয়। এরপর একে একে বাধা পেরিয়ে জিতে নেয় শিরোপাও।
কোথায় দেখবেন
সনি স্পোর্টস টেনের বিভিন্ন চ্যানেল ও সনি লিভ অ্যাপে দেখা যাবে চ্যাম্পিয়নস লিগের খেলা।
কীভাবে হবে প্রথম পর্ব
• কোনো গ্রুপ নেই। ৩৬টি দল একটি লিগে খেলবে। তবে সবাই সবার বিপক্ষে খেলবে না।
• প্রথম পর্বে দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রতিটি দল আট প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলবে। প্রতিটি দল ঘরের মাঠে চারটি ও প্রতিপক্ষের মাঠে চারটি ম্যাচ খেলবে। কে কোন দলের বিপক্ষে কোথায় খেলবে, সেটি ড্রতে নির্ধারিত হয়েছে।
• একটিই পয়েন্ট তালিকা। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ আট দল সরাসরি উঠবে শেষ ষোলোতে। ৯ থেকে ২৪ নম্বর দলগুলোর মধ্যে প্লে-অফ শেষে আরও আটটি দল উঠবে শেষ ষোলোতে।
আজ চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেক হচ্ছে বেলজিয়ান ক্লাব ইউনিয়ন সেঁ-জিলোয়াসের। অভিষেক ম্যাচে দলটির প্রতিপক্ষ ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন।
আজ জিতলে প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে ২০০তম জয় পাবে রিয়াল মাদ্রিদ। আর ২ গোল পেলে প্রথম দল হিসেবে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছোঁবে ইউরোপের সবচেয়ে সফল দলটি।