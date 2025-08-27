বেলিংহামকে বদলি করা নিয়ে বাবার প্রশ্ন, ডর্টমুন্ডে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বেলিংহামকে বদলি করা নিয়ে বাবার প্রশ্ন, ডর্টমুন্ডে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা
৪৫ মিনিট খেলিয়ে জোব বেলিংহামকে তুলে নেন কোচ। তা দেখে মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি তাঁর বাবা মার্ক বেলিংহাম।
ছেলের খেলা দেখতে ইংল্যান্ড থেকে জার্মানিতে গেছেন। মাঠে বসে দেখলেন ৪৫ মিনিট পরই ছেলেকে তুলে নিয়েছেন কোচ। দলও ম্যাচটা জিততে পারল না, ৩–১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পর মাঠ ছেড়েছে ৩–৩ ড্র নিয়ে। মেজাজটা আর ধরে রাখতে পারেননি বাবা মার্ক। খেলা শেষ হতেই খেলোয়াড়দের লকার রুমে যাওয়ার পথে ধরে বসলেন ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালককে।
মার্কের ছেলের নাম জোব বেলিংহাম, রিয়াল মাদ্রিদ তারকা জুড বেলিংহামের ভাই। আর দলটি বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, যে ক্লাবে মার্কের ছেলে জুডও খেলে গেছেন। ম্যাচটি ছিল বুন্দেসলিগার। বেলিংহামের বাবা ছেলের বদলি নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর ডর্টমুন্ড ড্রেসিংরুমের আশপাশে কোচ, খেলোয়াড় ও অফিশিয়ালস ছাড়া অন্যদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।
জুনে ৫ বছরের চুক্তিতে সান্দারল্যান্ড থেকে ডর্টমুন্ডে নাম লেখান জোব বেলিংহাম। এরই মধ্যে ক্লাবের হয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ খেললেও শনিবার ছিল বুন্দেসলিগায় তাঁর প্রথম ম্যাচ। সেন্ট পাউলির মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি দেখতে ইংল্যান্ড থেকে উড়ে যান তাঁর বাবা মার্ক ও মা ডেনিস বেলিংহাম।
স্কাই স্পোর্টস জার্মানির প্রতিবেদনে বলা হয়, সেদিন ম্যাচের শেষে টানেলে গিয়ে ডর্টমুন্ডের ক্রীড়া পরিচালক সেবাস্তিয়ান খেলের সঙ্গে কথা বলেন জোবের বাবা ও মা। মার্ক খেলের সঙ্গে প্রথমার্ধ শেষে ছেলের বদলি ও দলের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশার কথা বলেন।
আরেক সংবাদমাধ্যম বিল্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি কোচ নিকো কোভাচের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতেরও আবেদন করেন। ডর্টমুন্ডের কিছু খেলোয়াড় মার্কের এমন প্রতিক্রিয়ায় বিস্মিতও হন।
যদিও ক্লাবের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লার্স রিকেন ঘটনাটিকে তুচ্ছ উল্লেখ করে বলেন, এটি নিছক একটি আবেগপ্রবণ আলোচনা ছিল। তিনি যোগ করেন, ভবিষ্যতে একটি কঠোর নিয়ম করা হবে—যেখানে শুধু খেলোয়াড়, কোচ ও ক্লাব স্টাফদের ড্রেসিংরুমে প্রবেশের অনুমতি থাকবে।
এ বিষয়ে রিকেন বলেন, ‘জোবের পরিবার বিশেষভাবে তাঁর প্রথম বুন্দেসলিগা খেলাটি দেখতে এসেছিলেন, চেয়েছিলেন খেলার পর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। এটি একটি আবেগপ্রবণ মুহূর্ত ছিল। এতে কোনো সমস্যা ছিল না। তবে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি আর ঘটবে না।’