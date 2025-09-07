মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া রোনালদোর রেকর্ড ছুঁতে দরকার একটি গোল

মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া রোনালদোর রেকর্ড ছুঁতে দরকার একটি গোল
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের ম্যাচ। এ নিয়ে কতজনেরই বা আগ্রহ থাকার কথা। কিন্তু পর্তুগাল দলে যখন রোনালদো খেলছেন, একটু তো চোখ রাখতেই হয়। তাও আবার এ ম্যাচের আগে যে একটি রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রোনালদো। রেকর্ড ছুঁতে প্রয়োজন ছিল তিন গোল। এ ছাড়া চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপলক্ষও ছিল রোনালদোর সামনে।
একটি গোল করলেই মেসিকে ছাড়িয়ে যেতেন রোনালদো। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মেসির চেয়ে বেশি গোল হয়ে যাবে তাঁর। এমন হিসেব নিয়ে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামা রোনালদো গোল পেয়ে যান ম্যাচের ২১ মিনিটেই। জোয়াও ফেলিক্সের ১০ মিনিটের গোলের পর রোনালদোর মেসিকে ছাড়ানো গোলে ২১ মিনিটের মধ্যেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পর্তুগাল।
রোনালদো এরপর গোল করেছেন আরও একটি, আরও এক গোল করেছেন ফেলিক্স। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জোয়াও কানসেলোর গোল। সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৫-০ গোলে জিতেছে পর্তুগাল।
তবে পর্তুগালের জয়ের চেয়েও এ ম্যাচ ঘিরে বেশি আলোচনা রোনালদোর মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এত দিন সমান ৩৬ গোল ছিল দুজনের। আজ মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়া রোনালদোর গোল হয়ে গেছে ৩৮ টি। ৩৬ গোল করতে মেসির লেগেছে ৭২ ম্যাচ, আর রোনালদো ৩৮ গোল করেছেন ৪৮ ম্যাচে।
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড থেকে আরও এক গোল দূরে রোনালদো। সব মহাদেশ মিলিয়ে সেই রেকর্ডটি কার্লোস রুইজের। ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গুয়াতেমালার হয়ে খেলা রুইজ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৪৭ ম্যাচ খেলে করেছেন ৩৯ গোল।
রুইজের রেকর্ডটি হয়তো বেশি দিন আর টিকে থাকবে না। কারণ বাছাইপর্বে রোনালদো আরও বেশি কয়েকটি ম্যাচ তো খেলবেনই। রুইজকে ছুঁতে তাঁর দরকার এক গোল, ছাড়িয়ে যেতে দুটি।
রোনালদোর মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার রাতে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। নিজেদের মাঠে অ্যান্ডোরাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে তারা। তবে পর্তুগালের মতো ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইপর্বে এটি তাদের প্রথম ম্যাচ নয়, চতুর্থ। ৪ ম্যাচে পুরো ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘কে’ গ্রুপের শীর্ষে আছে টমাস টুখেলের দল।