বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোল: মেসি ভাঙতে পারেননি, রোনালদো কি পারবেন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোল: মেসি ভাঙতে পারেননি, রোনালদো কি পারবেন
বিশ্ব ফুটবলের ছোট–বড় অসংখ্য রেকর্ড নিজেদের নামে করে নিয়েছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্যারিয়ারের শেষ পর্বে এসেও দুই কিংবদন্তি নিয়মিতই ভাঙছেন বিভিন্ন রেকর্ড।
তবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে একটি রেকর্ড এখনো দুজনের অধরা। রোনালদোর রেকর্ডটি ভাঙার সুযোগ থাকলেও মেসির অবশ্য সে সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। রেকর্ডটি হচ্ছে, বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি যাঁর, তিনি গুয়াতেমালা ও মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) কিংবদন্তি ফুটবলার কার্লোস রুইজ। ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রুইজ গুয়েতেমালা জাতীয় দলে খেলেছেন। এর মধ্যে কখনো জাতীয় দলকে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে নিতে পারেননি। তবে সব মহাদেশ মিলিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে ৪৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩৯ গোল করেছেন রুইজ।
এই রেকর্ডে যৌথভাবে দ্বিতীয় মেসি ও রোনালদো। দুজনেরই গোল ৩৬টি করে। তবে রোনালদোর চেয়ে মেসি অনেক বেশি ম্যাচ খেলেছেন। রোনালদো যেখানে ৪৭ ম্যাচে ৩৬ গোল করেছেন, সেখানে মেসির লেগেছে ৭২ ম্যাচ। অর্থাৎ রোনালদোর চেয়ে মেসি ২৫ ম্যাচ বেশি খেলেছেন।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মেসি নিজের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। গতকাল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৩–০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেন মেসি। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৩৮ বছর বয়সী মেসির এটাই ছিল শেষ ম্যাচ।
আগামী বুধবার ইকুয়েডরে এবারের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্বাগতিকদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যে কারণে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রুইজের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ নেই মেসির। কিংবা গোলসংখ্যায় রোনালদোকেও পেছনে ফেলার সুযোগ নেই তাঁর।
কিন্তু রোনালদোর জন্য মেসিকে পেছনে ফেলার সুযোগ আছে। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রোনালদোর হাতে এখনো অন্তত ৬ ম্যাচ আছে। এই ম্যাচগুলোতে ৩ গোল করলে তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন রুইজকে, ৪ গোল করলে তাঁকে টপকে গিয়ে এককভাবে শীর্ষে উঠে আসবেন ‘সিআর সেভেন।’
রেকর্ড ভাঙার উপলক্ষ সামনে রেখে আজ রাতে রোনালদোর পর্তুগাল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মাঠে নামবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে। এরপর আগামী বুধবার পর্তুগাল দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে হাঙ্গেরির বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচের পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পর্তুগালের সামনে থাকবে আরও চার ম্যাচ।
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় রুইজ, মেসি ও রোনালদোর পর আছেন ইরানের আলী দাইয়ি (৩৫ গোল), পোল্যান্ডের রবার্ট লেভানডফস্কি (৩১ গোল) এবং উরুগুয়ের লুইস সুয়ারেজ (২৯ গোল)।