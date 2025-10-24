থাইল্যান্ডের কাছে ৩ গোলে হার বাংলাদেশের মেয়েদের

থাইল্যান্ডের কাছে ৩ গোলে হার বাংলাদেশের মেয়েদের
বাংলাদেশ ০–৩ থাইল্যান্ড
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। কিন্তু সেটা স্বপ্নই থেকে গেল।
ব্যাংককের থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আজ প্রীতি ম্যাচে স্বাগতিকদের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে লাল-সবুজের মেয়েরা। শুরুতেই পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ দ্বিতীয়ার্ধে হজম করেছে আরও ২টি গোল। ম্যাচটি কোথাও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি বলে বাংলাদেশের দর্শকেরা অবশ্য দেখতে পারেননি খেলা।
এই ম্যাচ দিয়েই সাড়ে তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী দল। ঋতুপর্ণা-আফঈদারা সর্বশেষ হেরেছিলেন এ বছরের মার্চে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। সেই ম্যাচে হেরেছিলেন ৩-১ গোলে।
তারপর টানা পাঁচ ম্যাচ অপরাজিত—জয় তিনটি, ড্র দুটি। সর্বশেষ ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে ৭-০ গোলে জিতে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁরা। মিয়ানমারের মাঠে বাছাইপর্বে তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়ে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো পা রেখেছে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে।
এশিয়ান কাপের সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই ব্যাংকক সফরে আছে বাংলাদেশ। ২৭ অক্টোবর একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলবে দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার খেলেছে বাংলাদেশ। প্রথমটি হয়েছিল ২০১৩ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে, যেখানে ৯-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই দলের কেউই এখন নেই বর্তমান দলে।
ম্যাচের আগে গোলকিপার রুপনা চাকমা বলেছিলেন, ‘প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও আমরা জয়ের লক্ষ্যেই খেলব।’ কিন্তু স্বাগতিকেরা সে সুযোগ দেয়নি।
এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে ৫৫ ধাপ এগিয়ে থাকা মিয়ানমারকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু আজ তেমন চমক দেখানো সম্ভব হয়নি। তবু ১২ বছর পর থাইল্যান্ডের বিপক্ষে হারের ব্যবধান কমিয়ে আনা, এটাকেই ছোট্ট এক সান্ত্বনা ভাবতে পারে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের একাদশ
রুপনা চাকমা, শিউলি আজিম, শামসুন্নাহার সিনিয়র, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, শুনকি আক্তার, ঋতুপর্ণা চাকমা, শামসুন্নাহার জুনিয়র।