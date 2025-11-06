এসে গেল আর্জেন্টিনার ২০২৬ বিশ্বকাপের জার্সি, দাম কত
২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে কিংবা সেই আশায় আছে—এমন ২২টি জাতীয় দলের নতুন জার্সি উন্মোচন করেছে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস। এর মধ্যে আছে গত বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জার্সিও। ২০২৬ বিশ্বকাপে নতুন জার্সি পরেই খেলবে লিওনেল স্কালোনির দল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ইতিহাস, উদ্ভাবন ও অতীত অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধার ছাপ রয়েছে লিওনেল মেসিদের এই নতুন জার্সির ডিজাইনে। গতকাল জার্সিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করে অ্যাডিডাস।
তিনবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার নতুন এই জার্সিতে তিন তারকার উপস্থিতি প্রত্যাশিতই ছিল। ঐতিহ্যবাহী লম্বা ডোরাগুলোতে তিনটি রঙের আকাশি নীলের ছোঁয়া, যা অনুপ্রাণিত ১৯৭৮, ১৯৮৬ ও ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের জার্সি থেকে। পাশাপাশি জার্সিতে ঘাড়ের পেছনে খোদাই করে ‘১৮৯৩’ সাল লেখা—এই বছর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বুকের মাঝে সোনালি প্যাঁচ, যা ২০২২ সালে কাতারে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক।
আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগামী ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে নতুন এই জার্সিতে অভিষেক হবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে ম্যাচটি।
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের এই নতুন জার্সি উন্মোচনে প্রধান মডেল ছিলেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি। অ্যাডিডাসের ওয়েবসাইট এবং নির্দিষ্ট কিছু দোকানে আজ থেকে জার্সিটি পাওয়া যাবে। সর্বনিম্ন ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৮০ ডলারে জার্সিটি কেনা যাবে (১২ হাজার থেকে ২২ হাজার টাকা)। খেলোয়াড় সংস্করণের জার্সিতে রয়েছে ক্লিমাকুল+ প্রযুক্তি, যা জার্সির ভেতরে বায়ু চলাচল ও ঘাম শোষণ আরও কার্যকর করে তোলে।
জার্মানি, স্পেন, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, কলম্বিয়াসহ ফুটবলে আরও বড় কিছু দলের জার্সিও উন্মোচন করেছে অ্যাডিডাস। অ্যাডিডাসের ভাষায়, তাদের লক্ষ্য ছিল ‘ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটানো’, যেখানে প্রতিটি দেশের নকশা তাদের নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরে এবং ফুটবলে তাদের গৌরবময় ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানায়।
অ্যাডিডাস ফুটবলের নকশা বিভাগের সহসভাপতি টমাস মাস বলেন, ‘২০২৬ বিশ্বকাপের জার্সি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি ছিল প্রতিটি দেশের নিজস্ব পরিচয়কে সম্মান জানানোর পাশাপাশি উদ্ভাবনের সীমানা আরও বিস্তৃত করার প্রয়াস।’
প্রতিটি জার্সিতেই কিছু সাধারণ নকশার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন অ্যাডিডাসের বড় লোগো ও ডোরা। তবে এর বাইরে প্রতিটি দেশের জার্সিই তৈরি করা হয়েছে আলাদা আলাদা নকশায়, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের জাতীয় পতাকা, রং, ফুটবলের ঐতিহ্য কিংবা দেশটির নিজস্ব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে নেওয়া সূক্ষ্ম নকশা ও অলংকরণ। জার্মানির জন্য এটাই হবে অ্যাডিডাসের শেষ জার্সি। এর মধ্য দিয়ে অ্যাডিডাসের সঙ্গে জার্মানির ৭০ বছরের পথচলার সমাপ্তি ঘটবে। ২০২৭ সাল থেকে আরেক ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকির সঙ্গে জুটি বাঁধবে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
যেসব দেশের নতুন জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে, সেই দেশগুলো হলো—আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, উত্তর আয়ারল্যান্ড, পেরু, কাতার, সৌদি আরব, স্কটল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভেনেজুয়েলা ও ওয়েলস।