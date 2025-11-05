অ্যাঙ্গোলায় খেলতে যাওয়ার আগে টিকা নিতে হবে মেসিদের

অ্যাঙ্গোলায় খেলতে যাওয়ার আগে টিকা নিতে হবে মেসিদের
অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশটি আয়োজন করছে এক বিশেষ প্রীতি ম্যাচ—প্রতিপক্ষ লিওনেল মেসিদের আর্জেন্টিনা। রাজধানী লুয়ান্দায় ম্যাচটি মাঠে গড়াবে ১৪ নভেম্বর। তবে মাঠে নামার আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের যেতে হবে ক্লিনিকে, টিকা নিতে হবে তাদের সবাইকে।
আফ্রিকার ওই অঞ্চলের স্থানীয় রোগ থেকে রক্ষায় স্কালোনির দলের খেলোয়াড়দের নিতে হবে একগুচ্ছ প্রতিরোধমূলক টিকা। বাধ্যতামূলক হলুদ জ্বরের টিকার পাশাপাশি আফ্রিকার ওই অংশে ভ্রমণকারীদের মোট সাত ধরনের টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।
আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী, মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোয় প্রবেশের আগে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নানা রোগের বিরুদ্ধে টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। আর্জেন্টিনা দলের সদস্যদের পোলিও, হেপাটাইটিস এ, টাইফয়েড, কলেরা এবং মেনিনোকোকাল মেনিনজাইটিসের টিকা নিতে হবে। ঐচ্ছিকভাবে হেপাটাইটিস বি, টিটেনাস, ডিফথেরিয়া, ম্যালেরিয়া ও জলাতঙ্কের টিকাও নিতে পারবেন তাঁরা।
এই শর্ত পূরণের কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টিকা নিয়েছেন জিওভান্নি লো সেলসো। তিনি স্পেনে টিকা নেওয়ায় কোপা দেল রের ম্যাচের আগে রিয়াল বেতিসের শেষ অনুশীলন সেশনে অংশ নিতে পারেননি।
অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ম্যাচটির অর্থনৈতিক দিকও কম নয়। স্পোর্টস নিউজ আফ্রিকা জানিয়েছে, এই প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের জন্য অ্যাঙ্গোলা সরকার আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনকে (এএফএ) দিচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অ্যাঙ্গোলায় ফুটবলের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে। মাঠে দর্শকের ভিড়ও বাড়ছে দ্রুত। সেই উচ্ছ্বাসকেই কেন্দ্র করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এমন ঐতিহাসিক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার।
নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে মরক্কোও চেয়েছিল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে। তবে অ্যাঙ্গোলার প্রস্তাবটাই ছিল সবচেয়ে লোভনীয়। তাই শেষ পর্যন্ত মেসিদের গন্তব্য—লুয়ান্দা।