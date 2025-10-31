মেসিদের নিয়ে যেতে আর্জেন্টিনাকে ১৭০ কোটি টাকা দেবে অ্যাঙ্গোলা

মেসিদের নিয়ে যেতে আর্জেন্টিনাকে ১৭০ কোটি টাকা দেবে অ্যাঙ্গোলা
নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে লুয়ান্দায় যাবে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। আঙ্গোলার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে আগামী ১৪ নভেম্বর আয়োজন করা হবে ম্যাচটি। স্বাধীনতা অর্জনের ঐতিহাসিক মুহূর্ত অ্যাঙ্গোলা সরকারের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যে কারণে তারা বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে নিয়ে আসতে চায় তাদের দেশ সফরে।
তবে লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ বা লাওতারো মার্তিনেজের মতো তারকা খেলোয়াড়দের আতিথ্য দেওয়াটা মোটেই সহজ বিষয় নয়। ‘স্পোর্টস নিউজ আফ্রিকা’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাঙ্গোলা এই প্রীতি ম্যাচের জন্য আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনকে (এএফএ) প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৭০ কোটি টাকা দেবে। সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবল আঙ্গোলায় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ফুটবল ম্যাচগুলোয়ও বেড়েছে দর্শক উপস্থিতি। সেই আবেগকে কেন্দ্র করে এই ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার।
নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে মরক্কোর মতো দলও চেয়েছিল তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেলতে। তবে অ্যাঙ্গোলা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া লোভনীয় প্রস্তাব আর্জেন্টিনাকে লুয়ান্দায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রভাবিত করেছে।
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সবার ওপরে থেকে শেষ করেছে আর্জেন্টিনা। এখন তাদের চোখ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে। প্রস্তুতির পাশাপাশি দলের আশপাশে থাকা তরুণ খেলোয়াড়দেরও ঝালিয়ে নিতে চায় আর্জেন্টিনা। পরীক্ষিত তারকাদেরও বাছাই করে ম্যাচ খেলাতে চান কোচ লিওনেল স্কালোনি।
এমন পরিস্থিতিতে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে মেসি থাকবেন কি না, তা–ও নিয়ে অনেকের মধ্যে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, মেসি প্রায় নিশ্চিতভাবেই দলে থাকবেন, যদি আফ্রিকান সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখিত অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।