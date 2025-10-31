ফুটবল

বাবার স্বপ্নপূরণে আরেক ধাপ এগোলেন রোনালদো জুনিয়র

খেলা ডেস্ক
রোনালদো জুনিয়রক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

অবসরের আগে ছেলের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আরেকটু বাড়ল গতকাল রাতে। পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৬ দলের হয়ে অভিষেক হলো রোনালদোর ছেলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়রের। এর আগে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব–১৫ দলে খেলেছেন জুনিয়র।

তুরস্কের বিপক্ষে ফেডারেশনস কাপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রোনালদো জুনিয়র। যোগ করা সময়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য মাঠে নামার সুযোগ পান ১৫ বছর বয়সী এই কিশোর উইঙ্গার। তুরস্কের আনাতোলিয়ায় এ ম্যাচে পর্তুগালের জয়ে গোল করেন স্পোর্টিং লিসবনের স্যামুয়েল তাভারেস ও এসসি ব্রাগার রাফায়েল কাবরাল।

রোনালদো জুনিয়র বর্তমানে আল নাসরের একাডেমিতে খেলছেন। তাঁর বাবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এই ক্লাবেরই তারকা। তুরস্কে শুরু হওয়া ফেডারেশনস কাপ টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ দল। আগামীকাল শনিবার ওয়েলসের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর সোমবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্টটি।

এর আগে চলতি বছর পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পান রোনালদো জুনিয়র। বয়সভিত্তিক দলটির হয়ে চার ম্যাচ খেলে গোলও পান। জুনিয়র এখন দ্রুত সামনে এগিয়ে বাবার সঙ্গে জাতীয় দলে খেলতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

৪০ বছর বয়সী রোনালদো সিনিয়র সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায়।

পাশপাশি ছেলের সঙ্গেও খেলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো বলেছিলেন, ‘আমি আমার ১৪ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখা যাক কী হয়। এটা আমার চেয়ে তার ওপর বেশি নির্ভর করছে।’

