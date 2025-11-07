বছরের শেষ সফরে আর্জেন্টিনা দলে চমক, মেসিদের সঙ্গে তিন নতুন মুখ
২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল দুয়ারে কড়া নাড়ছে। এর মধ্যে বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রস্তুতি ও দল গোছানো নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রীতি ম্যাচে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি তরুণদেরও বাজিয়ে দেখা হচ্ছে। চলতি মাসে অ্যাঙ্গোলা সফরের দলেও একই ধারবাহিকতা ধরে রেখেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।
স্পেনে অনুশীলন ও ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ঘোষিত ২৪ সদস্যের দলে তিনজন নতুন মুখকে ডেকেছেন স্কালোনি। প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন হোয়াকিন পানিচেলি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি ও ম্যাক্সিমো পেরোনে। পাশাপাশি ফিরেছেন ভ্যালেন্তিন বারকো। তবে এই সফরের জন্য অনুমেয়ভাবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে।
স্কালোনির দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই চমক দেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া। এক ঘোষণায় তিনি জানান, তাঁর ও স্কালোনির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের লিগে খেলা কোনো খেলোয়াড়কে এবার দলে নেওয়া হবে না, যাতে ক্লাবগুলোর ক্ষতি না হয়। এই সিদ্ধান্তও স্কালোনিকে দলে নতুনত্ব আনার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে।
আর্জেন্টিনা দলে প্রথমবারে মতো ডাক পাওয়া ত্রয়ীর অন্যতম হলেন পানিচেলি। কর্দোবার ২৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড রিভার প্লেটের যুব দলে খেলে বড় হয়েছেন। এখন তিনি জীবনের সেরা মৌসুম কাটাচ্ছেন ফরাসি ক্লাব রেসিং স্ত্রাসবুর্গের হয়ে, যেখানে গত জুলাইয়ে তিনি আলাভেস থেকে যোগ দেন। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফরোয়ার্ড মাত্র ১১ ম্যাচে ৯ গোল করেছেন এবং এখন লিগ আঁর সর্বোচ্চ গোলদাতা। ইউরোপা কনফারেন্স লিগে অভিষেক ম্যাচেও গোল করেছেন।
মাত্র ১৯ বছর বয়সী প্রেস্তিয়ানি ছিলেন আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপ দলের অন্যতম তারকা। ফাইনালে আর্জেন্টিনা মরক্কোর কাছে হারলেও টুর্নামেন্টে নিজের ছাপ রেখেছেন প্রেস্তিয়ানি। এই ত্রয়ীর শেষ হচ্ছেন ২২ বছর বয়সী বাঁ পায়ের মিডফিল্ডার পেরোনে। প্রেস্তিয়ানির মতো তিনিও ভেলেজের যুব দলে বেড়ে উঠেছেন। এখন ইতালির ক্লাব কোমোর মধ্যমাঠের দায়িত্ব পালন করছেন ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার।
আর্জেন্টিনার এই সফর অ্যাঙ্গোলার জন্য ঐতিহাসিক। দেশটির স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এই প্রীতি ম্যাচ। এমনকি এই ম্যাচের জন্য অ্যাঙ্গোলা সরকার এএফএকে দিচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা।
২৪ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল
গোলরক্ষক: গেরোনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ।
রক্ষণভাগ: নাহুয়েল মোলিনা, হুয়ান ফয়থ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভ্যালেনতিন বারকো।
মাঝমাঠ: অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো দি পল, জিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, ম্যাক্সিমো পেরোনে, নিকো পাজ।
আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেস, জুলিয়ানো সিমেওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেস, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি।