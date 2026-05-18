বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে নেইমারের বদলি নিয়ে এ কোন নাটক

খেলা ডেস্ক

আজ সোমবার রাত বাংলাদেশ সময় ২টায় ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করবেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দল ঘোষণার সময় একটি নামের দিকে চোখ থাকবে সবার—নেইমার। গতকাল রাতে নিজেকে প্রমাণের জন্য শেষবারের মতো মাঠে নেমেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। কিন্তু এমন ম্যাচেই নেইমার শিকার হয়েছেন অদ্ভুত এক প্রহসনের।

ব্রাজিলিয়ান লিগে কোরিতিবার বিপক্ষে ৩-০ গোলে হারা ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ফোর্থ অফিশিয়ালের ভুলে বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন নেইমার। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এভাবে মাঠ ছাড়তে হওয়ায় নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায় এই ফরোয়ার্ডকে।

গতকাল রাতে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে চোটের চিকিৎসা নিতে সাময়িকভাবে মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার। ঠিক তখনই চতুর্থ অফিশিয়াল বদলির বোর্ডে ১০ নম্বর দেখান। তখন ম্যাচের ৬৫ মিনিট। সেই অফিশিয়াল বদলির এই বোর্ড দেখিয়ে নেইমারের বদলি হিসেবে নামানোর ঘোষণা দেন রবিনিও জুনিয়রকে।

কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। আসলে বদলি হওয়ার কথা ছিল গনসালো এস্কোবারের। এমন পরিস্থিতিতে রেফারি বা লাইনসম্যানের অনুমতি ছাড়াই মাঠে ঢুকে পড়েন নেইমার এবং তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে হলুদ কার্ডও দেখান রেফারি।

এরপর ক্ষুব্ধ নেইমার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বদলির কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে দেখান। তিনি বোঝান, এস্কোবারের বদলির নম্বরের জায়গায় ভুল করে তাঁর জার্সি নম্বর দেখানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নেইমার মাঠ ছাড়েন এবং অধিনায়কের আর্মব্যান্ড তুলে দেন এস্কোবারের হাতে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সান্তোস এক বিবৃতিতে জানায়, ‘চতুর্থ কর্মকর্তা বদলির ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। টেলিভিশনের ফুটেজ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত নোটেও সেটি পরিষ্কার দেখা গেছে। অথচ এই অবিশ্বাস্য ভুলটি আর সংশোধন করা হয়নি।’

এদিকে রেফারি পাওলো সেজার জানোভেলি দা সিলভার সই করা প্রতিবেদন বলছে ভুলটা সান্তোসের পক্ষ থেকেই হয়েছে। নেইমারকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সান্তোসের সহকারী কোচ সেজার সাম্পাইও। সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বর্তমানে দলের কোচিং স্টাফে আছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চতুর্থ কর্মকর্তার ঘোষণায় যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তার সূত্রপাত হয়েছিল সাম্পাইওয়ের দেওয়া সেই নির্দেশ থেকেই।

ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ম্যাচের ২০তম মিনিটে চতুর্থ কর্মকর্তা ব্রুনো মোতা কোরেইয়াকে সান্তোসের সহকারী কোচ কার্লোস সেজার সাম্পাইও ক্যাম্পোস মৌখিকভাবে জানান যে একটি বদলি হবে এবং সেই বদলিতে নেইমারকে তুলে নেওয়া হবে। তখন তিনি চিকিৎসা নেওয়ার জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন। তথ্য পাওয়ার পর চতুর্থ কর্মকর্তা বদলির বোর্ড হাতে নিয়ে আবার সান্তোসের সহকারী কোচের দিকে ফিরে বিষয়টি নিশ্চিত হতে চান। তখন তিনি কথায় ও ইশারায় সেই বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একই সময়ে ম্যাচ ডেলিগেট গিলহার্মে জানগারি দা রোশার সঙ্গে মিলে বদলির স্লিপ পূরণ করা হচ্ছিল। তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পুরো বিষয়টি শুনেছেন।’

ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমারের আন্তর্জাতিক গোল ৭৯টি। তবে চোটের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে তিনি আর জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি।

