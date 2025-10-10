ফুটবল

কাবরেরাকে নিয়ে সমালোচনা, হংকং ম্যাচের পর কী বললেন বাফুফে সভাপতি

খেলা ডেস্ক
ডাগআউটে চিন্তিত বাংলাদেশ ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরাপ্রথশ আলো

বাংলাদেশ ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে নিয়ে দেশের ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে সমালোচনা আছে অনেক দিন ধরেই। গতকাল রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৪-৩ গোলে হারের পর যা আবারও সামনে এসেছে। ম্যাচের কৌশল, খেলোয়াড়দের পজিশনিং এবং গেমটাইম নিয়ে তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দলের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে মনে করেন সমালোচকেরা।

সমর্থকেরা বিভিন্ন সময়ে কাবরেরাকে সরিয়ে দেওয়ার যে দাবি তুলেছেন, সেটি নিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) কী ভাবছে, গতকালের ম্যাচ শেষে এমন প্রশ্ন হয়েছে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে।

ম্যাচ শেষে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এক সাংবাদিক বাফুফের প্রধানকে জিজ্ঞাসা করেন, এর পরও কাবরেরাকে বাংলাদেশের কোচ হিসেবে দেখা যাবে কি না? হাসতে হাসতে তাবিথ তাৎক্ষণিক উত্তর এড়িয়ে গেছেন, ‘এখন এগুলো নিয়ে মন্তব্যের সময় না। (মাত্রই) ম্যাচটা শেষ করেছি। অবশ্যই ম্যাচ–পরবর্তী একটি ব্রিফিং হবে। তখন বিস্তারিত কথা বলব।’

বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল
প্রথম আলো

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচটিতে প্রথমে গোল করেছিল বাংলাদেশই, ১৩তম মিনিটে হামজা চৌধুরীর ফ্রি কিক থেকে। কিন্তু হংকং টানা তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। সেখান থেকে প্রথমে শেখ মোরছালিন, এরপর শমিত সোমের গোলে ৩-৩ সমতায় ফেরে বাংলাদেশ।

আরও পড়ুন

৭ গোলের রোমাঞ্চের শেষ বাংলাদেশের হতাশায়

যদিও ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল হজম করে শূন্য হাতে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। তবে বাংলাদেশের খেলায় উন্নতিই দেখছেন তাবিথ, ‘আমি দর্শকের দিক থেকে দেখি, একটি ম্যাচে সাতটা গোল হয়েছে। এটি অবশ্যই একটি বড় ব্যাপার। ৩-১ থেকে ৩-৩ সমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ, এটিও মানসিকভাবে বড় উন্নতি। আরও টেকনিক্যালি অ্যানালাইসিস করতে হবে। আমাদের অতীতে এবং আগামীতে কী আছে চিন্তা করতে হবে।’

বাংলাদেশ তাদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। আজ দুপুরেই হংকংয়ের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা জামাল ভূঁইয়া-হামজা চৌধুরীদের।

আরও পড়ুন

হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন কাবরেরা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন