ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

জোড়া গোলের পর লাল কার্ড, বায়ার্নের কাছে পিএসজির হার

খেলা ডেস্ক
জোড়া গোল করার পর লাল কার্ড দেখেন লুইজ দিয়াজ (মাঝে)উয়েফা ওয়েবসাইট

পিএসজি ১-২ বায়ার্ন মিউনিখ

মৌসুমের শুরু থেকে প্রথম ১৪ ম্যাচ জিতে ইউরোপিয়ান রেকর্ড গড়েছিল আগেই। পার্ক দে প্রিন্সেসে স্বাগতিক পিএসজিকে ২-১ গোলে হারিয়ে রেকর্ডটি ১৬ ম্যাচে উন্নীত করল বায়ার্ন মিউনিখ। সেটাও দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময়ে ১০ জন নিয়ে! গতবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এই সুযোগ তো কাজে লাগাতে পারেই-নি, উল্টো দেখতে হয়েছে চ্যাম্পিনস লিগে এবারের মৌসুমে প্রথম হার।

বায়ার্নের কলম্বিয়ান লেফট উইঙ্গার লুইজ দিয়াজ পিএসজির এই হারের কারণ। ৪ ও ৩২ মিনিটে দুটি গোল করেন। পিএসজির আশার কারণও আবার এই দিয়াজই। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন  এই কলম্বিয়ান তারকা। তাতে দ্বিতীয়ার্ধের পুরো সময় একজন খেলোয়াড় বেশি নিয়ে খেলার ‘সুবিধা’ পেয়েছে লুইস এনরিকের দল।

কিন্তু ৭৪ মিনিটে হোয়াও নেভেসের লক্ষ্যভেদ ছাড়া আর কোনো গোল পায়নি পিএসজি। পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার বাইসাইকেল কিকে গোলটি করেন।  তার আগে ম্যাচের ৪ মিনিটে ফিরতি বলে নেওয়া শটে বায়ার্নকে প্রথম গোলটি এনে দেন দিয়াজ। তাঁর পরের গোলে পিএসজি সেন্টারব্যাক মারকিনিওসেরও দুর্বলতা ছিল। ব্রাজিল ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে গোল করেন দিয়াজ। এরপর লাল কার্ড দেখেন পিএসজি তারকা আশরাফ হাকিমিকে মারাত্মক ফাউল করে। হাঁটুতে চোট নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন মরক্কো তারকা হাকিমি। প্রথমে হলুদ কার্ড দেখালেও পরে ভিএআর দেখে দিয়াজকে লাল কার্ড দেন রেফারি মউরিসিও মারিয়ানি।

অফসাইডের কারণে প্রথমার্ধে পিএসজির ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা ওসমান দেম্বেলের গোলটি বাতিল হয়। চোটের কারণে ২৫ মিনিটেই মাঠ ছাড়েন ফরাসি তারকা।৪ ম্যাচের সবগুলো জিতে মোট ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ পর্বে শীর্ষে বায়ার্ন। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে পিএসজি।

স্লাভিয়া প্রাহার মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে বুকায়ো সাকা পেনাল্টি থেকে গোল করেন। বিরতির পর দুটি গোল করেন উইঙ্গার মিকেল মেরিনো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ নিয়ে টানা ১০ ম্যাচ জিতল আর্সেনাল। টানা আট ম্যাচে ক্লিন শিটও ধরে রাখল তারা। সর্বশেষ এমন কিছু দেখা গেছে ১৯০৩ সালে। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল।

রাতের অন্যান্য ম্যাচে আতলেতিকো মাদ্রিদ ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইউনিয়নকে। জুভেন্টাস ও স্পোর্টিং লিসবনের মধ্যে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। কোপেনহেগেনকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পার। পিএসভি-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচ ১-১ গোল ড্র হয়।

