ক্লাসিকোর আগে রাফিনিয়াকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেল বার্সা

ক্লাসিকোর আগে রাফিনিয়াকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেল বার্সা
রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে গত ২৫ সেপ্টেম্বর জয়ের পর আর মাঠে নামতে পারেননি বার্সেলোনা তারকা রাফিনিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারিয়ে গত বৃহস্পতিবার বার্সার অনুশীলনে ফেরেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। ‘এল ক্লাসিকো’য় খেলতে তাঁকে ফিটনেসের পরীক্ষায় পাস করতে হতো। সবার ধারণা ছিল, ফিটনেসের পরীক্ষায় পাস করে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে অন্তত বার্সার বেঞ্চে ঠাঁই হবে রাফিনিয়ার। কিন্তু তাঁর কপাল খারাপ। অনুশীলনে অস্বস্তিবোধ করায় রাফিনিয়া ক্লাসিকো খেলতে পারবেন না বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছে সূত্র।
বার্সার সমর্থকদের জন্য আরও মন খারাপ করা খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’। রাফিনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সমন্ধে জানে এমন এক সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, প্রায় আরও এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। শুক্রবার বার্সার অনুশীলনে গিয়ে তিনি আর সেশনে অংশ নেননি। শারীরিকভাবে অস্বস্তিবোধ করায় ক্লাব অফিশিয়ালদের কথা বলে চলে যান।
রাফিনিয়া এরই মধ্যে এক মাস হলো মাঠের বাইরে আছেন। ইএসপিএনকেও সূত্র জানিয়েছে, আরও কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ২৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গারকে। তাঁর সেরে উঠতে এমনিতেই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় লেগেছে। ওভিয়েদোর বিপক্ষে চোট পাওয়ার পর বার্সার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, প্রায় তিন সপ্তাহে তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।
ইএসপিএন আরও জানিয়েছে, নভেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতির আগে রাফিনিয়াকে মাঠে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি।
আগামীকাল লা লিগায় রিয়ালের মুখোমুখি হওয়ার পর ২ নভেম্বর এলচের মুখোমুখি হবে বার্সা। এরপর চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫ নভেম্বর ক্লাব ব্রুগের মুখোমুখি হবে কাতালান ক্লাবটি। ১০ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক বিরতির আগে লা লিগায় ৯ নভেম্বর সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি খেলবে বার্সা।
মৌসুমের প্রথম এই ক্লাসিকোয় এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু খেলোয়াড়কে পাচ্ছে না বার্সা। মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন, হোয়ান গার্সিয়া, গাভি, দানি ওলমো ও রবার্ট লেভানডফস্কি ম্যাচটি খেলতে পারবেন না। জুলস কুন্দে ও আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসন ভুগছেন ফিটনেস সমস্যায়। লাল কার্ড দেখায় নিষেধাজ্ঞার কারণে বার্সার কোচ হান্সি ফ্লিক ম্যাচটি ডাগ আউট থেকে পরিচালনা করতে পারবেন না। জিরোনোর বিপক্ষে ম্যাচে ফ্লিক লাল কার্ড দেখেন। বার্সা আপিল করলেও তা খারিজ করে দিয়েছেন স্পেনের প্রশাসনিক ক্রীড়া আদালত (টিএডি)।
৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে বার্সা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী।