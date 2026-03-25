শিরোপা ফিরে পেতে ক্রীড়া আদালতে আপিল সেনেগালের

শিরোপা ফিরে পেতে ক্রীড়া আদালতে আপিল সেনেগালের
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) শিরোপা পুনরুদ্ধারের জন্য কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (সিএএস) আপিল করেছে সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফএসএফ)। আজ এক বিবৃতিতে আপিল আবেদন নথিভুক্ত করার কথা জানিয়েছে সিএএস।
ক্রীড়া বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে পরিচিত সিএএসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব রায় দেওয়া হবে।
গত ১৮ জানুয়ারি আফকন ফাইনালে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারায় সেনেগাল। তবে ১৭ মার্চ কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ) সেই স্কোরলাইন পরিবর্তন করে মরক্কোকে ৩-০ গোলে জয়ী ঘোষণা করে। যার ফলে সেনেগালের বদলে আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ ট্রফিটি সেনেগালের হাতছাড়া হয়, নতুন চ্যাম্পিয়ন হয় মরক্কো।
ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আয়োজক দেশ মরক্কোকে একটি পেনাল্টি দেওয়া হলে তার প্রতিবাদে সেনেগালের খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে চলে যান, যদিও পরে তারা ফিরে এসেছিলেন। মরক্কো ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফআরএমএফ) আবেদনের প্রেক্ষিতে সিএএফ রায় দেয় যে, সেনেগাল ম্যাচটি বর্জন করেছে, ফলে ফলাফল ‘মরক্কোর পক্ষে ৩-০ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে’।
ক্ষুব্ধ সেনেগাল তখনই আপিল করার কথা জানিয়েছিল। আজ সিএএস আনুষ্ঠানিকভাবে আপিল আবেদন নথিভুক্ত করার কথা জানিয়েছে।
সিএএসের মহাপরিচালক ম্যাথিউ রিব বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা বুঝতে পারছি যে দলগুলো এবং তাদের সমর্থকেরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমরা নিশ্চিত করব যেন সকল পক্ষের ন্যায্য শুনানির অধিকার বজায় রেখে সালিশি কার্যক্রম যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা হয়।’
তবে কত দিন সময় লাগতে পারে, সে ধারণা দেওয়া হয়নি। এর আগে সিএএফের ডিসিপ্লিনারি প্যানেলের সাবেক প্রধান রেমন্ড হ্যাক বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসকে বলেছিলেন যে, পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে আরও ছয় মাস সময় লাগতে পারে। যার অর্থ হচ্ছে জুন-জুলাইয়ে ফিফা বিশ্বকাপ চলার মধ্যেও এটি অমীমাংসিত থেকে যেতে পারে।