ফুটবল মাঠে অস্ত্রধারীদের হামলায় ১১ জন নিহত, আহত ১২

ফুটবল মাঠে অস্ত্রধারীদের হামলায় ১১ জন নিহত, আহত ১২
মেক্সিকোর গুয়ানাহুয়াতো অঙ্গরাজ্যের সালামাঙ্কা শহরে একটি ফুটবল মাঠে সশস্ত্র হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। গতকালের এই হামলায় এক নারী, শিশুসহ আরও ১২ জন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। কী কারণে এই গুলিবর্ষণ সেটি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সালামাঙ্কার মেয়র সিজার প্রিয়েতো ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই বর্বরোচিত হামলার তথ্য জানান।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সালামাঙ্কার ‘লোমা ডি ফ্লোরেস’ এলাকার একটি ফুটবল মাঠে খেলা শেষে সবাই যখন আড্ডা দিচ্ছিলেন, তখন একদল সশস্ত্র হামলাকারী সেখানে অতর্কিত গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ১০ জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।
মেয়র সিজার প্রিয়েতো এই ঘটনাকে ‘দুর্ভাগ্যজনক ও কাপুরুষোচিত’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘অপরাধী গোষ্ঠীগুলো কর্তৃপক্ষকে দমিত করে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা সফল হবে না। এই ঘটনার পেছনে যারাই থাকুক, তাদের খুঁজে বের করা হবে।’
গুয়ানাহুয়াতো মেক্সিকোর অন্যতম শিল্পকেন্দ্র এবং জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। তবে গ্যাংগুলোর আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের কারণে এটি দেশটির সবচেয়ে বিপজ্জনক রাজ্য হিসেবে পরিচিত। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখানেই সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটে। এমনকি এই হামলার আগের রাতেই সালামানকা শহরে চারটি ব্যাগে মানুষের দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।
রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। হামলাকারীদের ধরতে স্থানীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুলিশ যৌথ অভিযান চালাচ্ছে।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেইনবাউম এ বছরের শুরুতে জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সালে দেশটিতে হত্যার হার গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কমে নেমেছে। তাঁর প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের ফলেই এ অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে গুয়ানাহুয়াতোর এই রক্তক্ষয়ী হামলা নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।