পাভেলই কি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ফুটবলার

পাভেলই কি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ফুটবলার
পাভেল পদকোলজিনের ফুটবল খেলার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। খুঁজে না পেলে নামটা গুগল করে ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। দেখে মনে হয়, ফুটবল মাঠে এ কোন দৈত্য!
‘দৈত্য’ বলার কারণ, এমন উচ্চতার ফুটবলার সম্ভবত নেই। পাভেলের উচ্চতা ২.২৬ মিটার, ইঞ্চি–ফুটের হিসাবে ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, শারীরিক গড়নও সুঠাম। একটি ভিডিওতে এমন দেখা গেছে, বলের দখল নিতে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের ওপর চড়াও হন পাভেল। ওই বেচারা বল ছেড়ে তাঁর কোমরটা ধরে সরে গেলেন। পাভেলও পরে নিজে বল হারিয়ে সেই প্রতিপক্ষের পিঠ চাপড়ে একটু সান্ত্বনা দিলেন। আরেকটি ভিডিওতে এমন দেখা গেল, দলের ড্রেসিংরুমের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় পাভেলকে মাথা বেশ খানিকটা নিচু করতে হলো। সতীর্থরা ঘাড় উঁচিয়ে অনেকটা আকাশের দিকে তাকানোর মতো করে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।
ভিডিওর গল্প ছেড়ে খবরে ফেরা যাক। পাভেল পদকোলজিন ফুটবলার ছিলেন না। ৪০ বছর বয়সী এই রাশিয়ান খেলতেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগের (এনবিএ) দল ডালাস ম্যাভেরিকসে। বিরল হরমোনজনিত রোগ অ্যাক্রোমেগালিতে ভুগছেন। এই রোগে অতিরিক্ত গ্রোথ হরমোন নিঃসরণের কারণে হাড় ও টিস্যুর বৃদ্ধি হয়। এর ফলে হাত, পা, মুখমণ্ডল ও কপাল বড় হয়ে যায়। সে যা–ই হোক, বাস্কেটবল ছেড়ে পেশাদার ফুটবলে নাম লিখিয়েছেন পাভেল। গত মঙ্গলবার রাশিয়ান কাপে আমকাল মস্কোর হয়ে অভিষেক ঘটে তাঁর।
২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে আমকাল মস্কো মিডিয়া ফুটবল ক্লাব। এমন ক্লাবের খেলোয়াড়েরা সাধারণত সেলেব্রিটি হন। তবে রাশিয়ান কাপ মোটেও পুরোপুরি অপেশাদারদের টুর্নামেন্ট নয়। রাশিয়ার ফুটবল ইউনিয়নের অধীনে বার্ষিক এ প্রতিযোগিতায় পেশাদার ফুটবলারদের পাশাপাশি বিশেষ অনুমতি নিয়ে কিছু অপেশাদার খেলোয়াড়ও অংশ নেন। ২০২২–২৩ মৌসুম থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে আমকাল মস্কো। সে ধারাবাহিকতায়ই রাশিয়ান কাপে পেশাদার হিসেবে অভিষিক্ত হলেন পাভেল।
পেশাদার ফুটবলে নেমে পড়ার মাধ্যমে একটি রেকর্ডও গড়েছেন পাভেল। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস দাবি করেছে, পাভেল এখন পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ফুটবলার।
অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় কে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, এ তালিকায় কিছু নাম উঠে আসে। উইকিপিডিয়ার বিবরণ অনুযায়ী সাবেক বেলজিয়ান গোলকিপার ক্রিস্তফ ফন হাউট সবচেয়ে লম্বা ফুটবলার। তাঁর উচ্চতা ২.০৮ মিটার (৬ ফুট ৮ ইঞ্চি)।
সংবাদমাধ্যমগুলোয় আবার এ নিয়ে ব্যতিক্রম আছে। ডেনিশ গোলকিপার সাইমন ব্লোখ জোর্গেনসনের উচ্চতা যেমন ২.১০ মিটার (৬ ফুট ৯ ইঞ্চি)। টিওয়াইসি স্পোর্টসসহ কিছু সংবাদমাধ্যমের চোখে তিনি সবচেয়ে লম্বা ফুটবলার। টিওয়াইসি স্পোর্টস অবশ্য ইংলিশ ফুটবলার কাইল হাডলিনের নামও উল্লেখ করেছে। তাঁর উচ্চতাও ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। তবে ‘জোনাল স্পোর্টস’ জানিয়েছে, সাইমনের চেয়েও লম্বা ফুটবলার আছেন। জার্মানির এসসি এডেরমুন্ডে খেলা ফরোয়ার্ড জোনাথন মেরটাশের উচ্চতা ২.১৪ মিটার বা ৭ ফুট ০.২৫ ইঞ্চি।
পাভেল ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে তাঁদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। গোলপোস্টের ক্রসবার থেকে তাঁর উচ্চতা ১৭ সেন্টিমিটার বেশি।
এনবিএতে বেশি দিন খেলতে পারেননি পাভেল। ২০০৪ সালে ইউটাহ জ্যাজ তাঁকে ড্রাফটে ২১তম খেলোয়াড় হিসেবে কেনার দিনই ডালাসের কাছে হস্তান্তর করেছিল। ২০০৬ সাল পর্যন্ত ডালাসের হয়ে মাত্র ৬ ম্যাচ খেলার সুযোগ পান। এরপর দেশে ফিরে বাস্কেটবলে রাশিয়ান সুপার লিগে খেলা শুরু করেন। এনবিএ থেকে রাশিয়ায় ফেরার পর রাশিয়ান সুপার লিগের ক্লাব খিমকিতে যোগ দিয়েছিলেন পাভেল। সেই দলে খেলতেন মিডিয়া ফুটবল ক্লাব আমকাল মস্কোর বর্তমান সভাপতি। তাঁর মাধ্যমে ৪০ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবল শুরুর পথ সুগম হয় পাভেলের। অবশ্য অভিষেক ম্যাচে ১৯ মিনিট পরই তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। কালুগার বিপক্ষে আমকালের ১–০ গোলে জয়ের এই ম্যাচে পাভেল কিন্তু হেডে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। অতিরিক্ত লম্বা হওয়ায় পারেননি। যতক্ষণ মাঠে ছিলেন তিনি, ব্যাকলাইনেই খেলেছেন। ম্যাচ শেষে ‘বাজা নিউজ’কে পাভেল বলেন, ‘এই খেলায় নামতে পারাটা আমার জন্য দারুণ সুযোগ। আমি রাশিয়ান কাপে খেলছি। সত্যি বলতে জানি না, কী বলা উচিত। এই সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’