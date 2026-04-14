২৪ থেকে বেড়ে ৩২ দলের হচ্ছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ

খেলা ডেস্ক

এশিয়ার ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ আসর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ কলেবর আরও বাড়ছে। বর্তমানে ২৪ দলের এই টুর্নামেন্ট আগামী মৌসুম থেকে রূপ নিচ্ছে ৩২ দলের আসরে। এশিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এএফসি আজ এ পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে।

ফুটবলে আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং প্রতিযোগিতার মান বাড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে এএফসির বিবৃতিতে।

এফসির নির্বাহী কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের পর আগামী ২০২৬-২৭ মৌসুম থেকেই কার্যকর হবে এই নতুন নিয়ম। বর্তমানে টুর্নামেন্টটি ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ‘পূর্ব’ ও ‘পশ্চিম’—এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত। নতুন কাঠামোতেও এই ভাগ থাকছে, তবে প্রতিটি অঞ্চলে দলের সংখ্যা ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৬ করা হবে।

দুই অঞ্চলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ ৬টি দল সরাসরি জায়গা করে নেবে শেষ ষোলোতে। আর পয়েন্ট তালিকার ৭ থেকে ১০ নম্বরে থাকা দলগুলোকে খেলতে হবে নতুন চালু হওয়া ‘নকআউট স্টেজ প্লে-অফ’। সেখান থেকে জয়ী দলগুলো শেষ ষোলোর বাকি জায়গাগুলো পূরণ করবে।

২০২৪-২৫ মৌসুম থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগের নাম বদলে রাখা হয় ‘এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট’। আপাতত এই মৌসুমের শেষ ষোলো পর্বের খেলা চলছে জেদ্দার বিভিন্ন মাঠে। একই শহরে হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলোও।

