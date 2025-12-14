রিয়ালের ওপর চাপ বাড়াল বার্সেলোনা

লা লিগা
রিয়ালের ওপর চাপ বাড়াল বার্সেলোনা
লা লিগার শিরোপার দৌড়ে রিয়াল মাদ্রিদের ওপর চাপ বাড়িয়েছে বার্সেলোনা। শনিবার রাতে ওসাসুনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান আরও সংহত করেছে কাতালান ক্লাবটি। আজ রাতে আলাভেসের মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। জিততে না পারলে ১৭ রাউন্ডে বার্সার সঙ্গে ব্যবধান হয়ে যাবে ৬ বা ৭।
গতকাল রাতে বার্সেলোনা ক্যাম্প ন্যুতে জিতেছে রাফিনিয়ার জোড়া গোলে। দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। প্রথমার্ধে মোট ১৩টি শট নিয়েও ওসাসুনার রক্ষণ ভাঙতে পারেনি বার্সেলোনা।
বার্সা প্রথম গোল পায় ৭০ মিনিটে। এই গোলে একটি মাইলফলকও স্পর্শ করেছে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। লা লিগায় সর্বশেষ ৩৭ ম্যাচেই অন্তত একটি করে গোল করেছে বার্সা। দলটি সর্বশেষ এমন কীর্তি গড়েছিল ২০১৮-১৯ সালে। সে সময় লুইস এনরিকে ও আর্নেস্তো ভালভার্দের অধীনে ভিন্ন দুই মৌসুম মিলিয়ে টানা ৩৭ গোলে গোল করেছিল বার্সা।
প্রথম গোল করা রাফিনিয়া ৮৬ মিনিটে আরেকটি গোল করে বার্সার জয় প্রায় নিশ্চিত করেন। এটি ছিল এবারের লিগে তাঁর ষষ্ঠ গোল। ফুটবলের খুঁটিনাটি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান অপটার পরিসংখ্যান বলছে, চলমান ২০২৫-২৬ মৌসুমে বার্সেলোনাই শীর্ষ পাঁচ লিগের একমাত্র ক্লাব, যাদের ভিন্ন চারজন খেলোয়াড় পাঁচ বা তার বেশি গোল করেছেন।
বার্সার হয়ে এবার লিগে রাফিনিয়া ছাড়াও পাঁচ বা তার বেশি গোল করেছেন ফেরান তোরেস (১১), রবার্ট লেভানডফস্কি (৮) ও লামিনে ইয়ামাল (৬)।
রাফিনিয়ার জোড়া গোলে ওসাসুনাকে হারানোর পর বার্সেলোনার মোট পয়েন্ট ১৭ ম্যাচে ৪৩। রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ৩৬। জাবি আলোনসোর দলের আজকের প্রতিপক্ষ আলাভেস ১৫ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে আছে।