দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, অবশেষে বাফুফেতে আবার কাজ পেলেন বিপ্লব

দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, অবশেষে বাফুফেতে আবার কাজ পেলেন বিপ্লব
বাংলাদেশ দলের সাবেক গোলরক্ষক বিপ্লব ভট্টাচার্যের জন্য নতুন বছর স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং অনিশ্চয়তার পর অবশেষে তিনি নিজের প্রিয় আঙিনায় ফেরার সুযোগ পেলেন। বিপ্লব ভট্টাচার্যকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ‘ইয়ুথ ডেভেলপিং গোলকিপার কোচ’ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তাঁর মূল কাজ হবে যুবপর্যায়ে প্রতিভাবান গোলরক্ষক তৈরি করা, বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলের সঙ্গে সরাসরি কাজ করা।
গত বেশ কয়েক মাস বিপ্লবের জন্য বেশ সংগ্রামের ছিল। দেশের ফুটবলে সর্বোচ্চ আটটি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা এই তারকার হতাশা আর আক্ষেপ ছিল চোখে পড়ার মতো। একটা চাকরির খোঁজে টানা পাঁচ মাস কম্বোডিয়ায় অবস্থান করেও কোনো কাজ পাননি। কাজ না পেলে সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বরে প্রথম আলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিপ্লব বলেছিলেন, ‘সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য আমার একটি কাজ খুব দরকার।’
বিপ্লব ২০২১-২০২২ সালে ২১ মাস বাফুফেতে গোলকিপার কোচ হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি বাফুফের চাকরি ছেড়ে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবে যোগ দেন। কিন্তু গত বছর ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর শেখ রাসেল ও শেখ জামালের মতো বড় ক্লাবগুলো দল গঠন না করায় বিপ্লবের মতো অনেক কোচ ও খেলোয়াড় কর্মহীন হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, বিপ্লব ভট্টাচার্য শুধু একজন কোচ নন, তিনি ১৯৯৯ সালের সাফ গেমসে বাংলাদেশের প্রথম সোনাজয়ী ফুটবল দলের অন্যতম নায়ক ছিলেন।
বিপ্লব আজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাফুফের ইয়ুথ ডেভেলপিং গোলকিপার কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়া আমার জন্য কাজের দুয়ার খুলেছে। কম্বোডিয়ায় থাকতেই বাফুফে সভাপতি বলেছিলেন দেশে ফিরতে। আমাকে কাজে লাগাবেন। অবশেষে বাফুফেতে আবার কাজের সুযোগ পাওয়া আমার জন্য আনন্দের এবং স্বস্তির।’
বাফুফে সভাপতির দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই নিয়োগ বাংলাদেশের ফুটবলের জন্যও ইতিবাচক মনে করছে ফুটবল অঙ্গন। কারণ, বিপ্লবের মতো অভিজ্ঞ একজনকে যুবপর্যায়ে কাজে লাগানো দেশের ভবিষ্যৎ গোলরক্ষকদের জন্য বড় সুযোগও। খেলা ছাড়লেও খেলার প্রতি এখনো তাঁর ভালোবাসা অটুট। দেশে নতুন গোলকিপার তৈরি করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এত দিন চাকরি খুঁজছিলেন।