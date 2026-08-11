সুয়ারেজ কি ফিরছেন উরুগুয়ে দলে, কী বলছেন নতুন কোচ ফোরলান

সুয়ারেজ কি ফিরছেন উরুগুয়ে দলে, কী বলছেন নতুন কোচ ফোরলান
লুইস সুয়ারেজ কি তবে আবারও ফিরছেন উরুগুয়ের জার্সিতে? দলের নতুন কোচ দিয়েগো ফোরলানের সাম্প্রতিক মন্তব্য কিন্তু সেই সম্ভাবনার দুয়ার বেশ ভালোভাবেই খুলে দিচ্ছে।
উরুগুয়ে জাতীয় ফুটবল দলের অনূর্ধ্ব-২০ এবং মূল দলের প্রধান কোচ হিসেবে ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পেয়েছেন ফোরলান। দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই সুয়ারেজকে দলে ফেরানোর প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন দেশটির সাবেক এই স্ট্রাইকার।
সংবাদ সম্মেলনে সুয়ারেজ প্রসঙ্গে ফোরলান বলেছেন, ‘লুইসের (সুয়ারেজ) প্রতি আমার বিপুল শ্রদ্ধা ও অগাধ আস্থা আছে। সে যদি তৈরি থাকে, তবে তার মতো একজন ফুটবলারকে দলে না নেওয়ার কোনো কারণ দেখি না। সে গোল করতে পারে, তার অভিজ্ঞতা অনেক এবং প্রতি সপ্তাহেই সে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব। তবে লুইসের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই।’
দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের সাম্প্রতিক বছরগুলো মোটেও ভালো কাটেনি। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে মার্সেলো বিয়েলসার অধীনে টুর্নামেন্ট থেকে গ্রুপ পর্বেই বিদায় নিতে হয় তাদের। একটি ম্যাচও জিততে না পারা সেই চরম ব্যর্থতার মিশনে দলে ঠাঁই পাননি সুয়ারেজ। ২০২৪ সালের পর থেকে জাতীয় দলের হয়ে আর মাঠে নামা হয়নি এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ডের।
৩৯ বছর বয়সী সুয়ারেজ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলছেন। তবে ডাক পেলে আবারও জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত বলে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন আয়াক্স, লিভারপুল ও বার্সেলোনার সাবেক এই খেলোয়াড়।
সুয়ারেজের সেই ইচ্ছার কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন ফোরলান, ‘সত্যি বলতে, সে এমন কথা বলেছে তা আমার জানা ছিল না। তবে যদি সে প্রস্তুত থাকে, তার জন্য জাতীয় দলের দরজা সব সময় খোলা।’
২০১০ ও ২০১৪ বিশ্বকাপ ও ২০১১ কোপা আমেরিকায় একসঙ্গে উরুগুয়ের হয়ে খেলেছেন ফোরলান ও সুয়ারেজ। ২০১০ বিশ্বকাপে উরুগুয়েকে সেমিফাইনালে তোলায় বড় ভূমিকা ছিল দুজনের। ঘানার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে স্টিফেন অ্যাপিয়ার নিশ্চিত গোল হাত দিয়ে আটকে লাল কার্ড পেয়ে আলোচিত হয়েছিলেন সুয়ারেজ। পরের বছরই দুজনে মিলে উরুগুয়েকে উপহার দেন কোপা আমেরিকার শিরোপা।
উরুগুয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সুয়ারেজ (৬৯) ও এদিনসন কাভানির (৫৮) ঠিক পেছনেই ফোরলানের (৩৬) নাম। পুরোনো সতীর্থকে এবার নতুন পরিচয়ে পাশে পাবেন কি না সুয়ারেজ, তা সময়ের হাতেই তোলা রইল।