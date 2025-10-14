বাংলাদেশের একাদশে শমিত-জায়ান, ফিরেছেন তপুও

বাংলাদেশ–হংকং
বাংলাদেশের একাদশে শমিত-জায়ান, ফিরেছেন তপুও
ঢাকায় ৯ অক্টোবর হংকং চায়নার বিপক্ষে হাভিয়ের কাবরেরার একাদশ নির্বাচন নিয়ে হয়েছিল বিস্তর সমালোচনা। সেদিন কোচ একাদশে রাখেননি শমিত সোম, জায়ান আহমেদ, ফাহামিদুল ইসলাম ও জামাল ভূঁইয়াকে। দ্বিতীয়ার্ধে এই খেলোয়াড়েরা বদলি হিসেবে নামার পর বাংলাদেশের খেলায় আসে প্রাণ, আর ৩-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও ৩-৩ সমতায় ফিরেছিল বাংলাদেশ। যদিও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ হেরেছে ৪-৩ গোলে।
তখন থেকেই আলোচনায় ছিল, ফিরতি ম্যাচে কোচ সংশোধন করবেন একাদশ? আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচে কাবরেরা একাদশে অন্তত তিনটি পরিবর্তন আনতে পারেন বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। আাজ প্রথম একাদশে শমিত সোম ও তপু বর্মণকে রেখেছেন কোচ। লেফট ব্যাকে রেখেছেন তরুণ জায়ান আহমেদকে, যিনি সর্বশেষ ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হিসেবে ঝলক দেখিয়েছেন।
হংকংয়ের বিপক্ষে আগের ম্যাচে বাংলাদেশের রক্ষণে ছিল একাধিক ভুল, মিডফিল্ডে ছিল ছন্দের অভাব। সেই জায়গায় অভিজ্ঞ তপু বর্মণ ও সৃজনশীল মিডফিল্ডার শমিত সোম ও তরুণ জায়ানের অন্তর্ভুক্তি দলের ভারসাম্য ফেরাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
বাংলাদেশের একাদশ
মিতুল মারমা (গোলরক্ষক), তারিক কাজী, তপু বর্মণ, শাকিল আহাদ, সাদ উদ্দিন, জায়ান আহমেদ, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, সোহেল রানা (সিনিয়র), রাকিব হোসেন ও শেখ মোরছালিন।