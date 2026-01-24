ফুটবল

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া নারী ফুটবলার কে

খেলা ডেস্ক
ট্রিনিটি রডম্যানট্রিনিটি রডম্যানের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল

বার্সেলোনার সঙ্গে ২০২৪ সালে চার বছরের চুক্তি করেন তিনবারের ব্যালন ডি’অর ও ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার ‘বেস্ট’ জয়ী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন তখন জানিয়েছিল, এ চুক্তির মাধ্যমে মেয়েদের ফুটবলে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড় হলেন বোনমাতি। তবে পারিশ্রমিকের অঙ্কটা কত ছিল, সেটা তখন জানা যায়নি। ইএসপিএন তখন এটাও জানিয়েছিল, নারী ফুটবলে বেতনসংক্রান্ত তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয় না।

মার্কিন নারী ফুটবলার ট্রিনিটি রডম্যানের এজেন্ট মাইক সেনকোস্কি ইএসপিএন এবং ‘দ্য অ্যাথলেটিক’–এর কাছে যে দাবি করেছেন, তা সত্যি হলে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত নারী ফুটবলারের সিংহাসনটা আর বোনমাতির দখলে নেই। সেটা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল উইমেন্স সকার লিগের দল ওয়াশিংটন স্পিরিটের ফরোয়ার্ড ট্রিনিটি রডম্যানের।

দীর্ঘদিনের জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল তিন বছরের নতুন চুক্তিতে ট্রিনিটিকে ধরে রাখার ঘোষণা দেয় এই ক্লাব। ইএসপিএন এবং দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, এই চুক্তির অধীন বেতন-বোনাসসহ বছরে ২০ লাখ ডলারের (২৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা প্রায়) বেশি আয় করবেন ট্রিনিটি। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তাঁর এজেন্ট সেনকোস্কি এ দুটি (ইএসপিএন ও অ্যাথলেটিক) সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত নারী ফুটবলার হবেন ট্রিনিটি।

২৩ বছর বয়সী রডম্যান যুক্তরাষ্ট্র নারী জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার। ২০২১ সালে ১৮ বছর বয়সে স্পিরিটে যোগ দেওয়ার পর সে বছর উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার জেতেন ট্রিনিটি। স্পিরিটও জিতে নেয় এনডব্লিউএসএল ট্রফি। অলিম্পিক ফুটবলে দেশের হয়ে সোনাজয়ী ট্রিনিটির সঙ্গে স্পিরিটের আগের চুক্তির মেয়াদ ফুরোয় গত ৩১ ডিসেম্বর।

ইএসপিএনকে সূত্র জানিয়েছে, ট্রিনিটির নতুন চুক্তির আগে যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের এই ঘরোয়া লিগ এবং ইংল্যান্ডের উইমেন্স সুপার লিগে (ডব্লিউএসএল) মৌসুমে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক ছিল ৪ থেকে ৬ লাখ ডলারের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে মৌসুমে ন্যূনতম পারিশ্রমিক ৭০ হাজার ডলার। গতকাল ট্রিনিটির নতুন চুক্তির পর স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানায়, বার্সায় মৌসুমপ্রতি বোনমাতির পারিশ্রমিক ১০ লাখ ৭০ হাজার ডলার (প্রায় ১৩ কোটি টাকা)।

যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া বাস্কেটবল লিগ এনবিএর সাবেক তারকা ডেনিস রডম্যানের মেয়ে ট্রিনিটি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, ডেনিস এনবিএর ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত খেলোয়াড়। ট্রিনিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে খুব একটা ভালো নয়, সেটা এর আগেই বোঝা গিয়েছে ‘কল হার ড্যাডি’ পডকাস্টে। সেখানে বাবাকে নিয়ে ট্রিনিটি বলেছিলেন, ‘তিনি বাবা নন। হয়তো রক্তে, এর বেশি কিছু না।’

শৈশবের স্মৃতিচারণা করে ট্রিনিটি জানিয়েছিলেন, ডেনিস রডম্যানের অস্থির জীবনযাপন থেকে দুই সন্তানকে রক্ষা করতে তাঁর মা যা যা করা সম্ভব, সবই করেছিলেন। ২০১২ সালে ডেনিসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেন ট্রিনিটির মা মিশেল ময়ার।

