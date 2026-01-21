শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে সুমাইয়া-সাবিনারা

শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে সুমাইয়া-সাবিনারা
সাফ উইমেন্স ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬-৩ গোলের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাংককের নন্থাভুরি স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ও কৃষ্ণা রানী। একটি করে গোল মাতসুশিমা সুমাইয়া ও মাসুরা পারভীনের।
এ জয়ে ৪ ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে উঠেছে বাংলাদেশ। দুইয়ে নেমে যাওয়া ভারতের অর্জন ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট। আগামী শুক্রবার নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
প্রথমার্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করে বাংলাদেশ। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে সাবিনা খাতুনের ঝলকে ম্যাচে ফেরে তারা। দুই মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে দলকে সমতায় ফেরান বাংলাদেশ অধিনায়ক।
দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম মিনিট থেকে দুই দলই একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছে। তবে গোলমুখে বাংলাদেশ ছিল খানিকটা এলোমেলো। চতুর্থ মিনিটে কৃষ্ণা রানীর শট পোস্টের পাশ ঘেঁষে চলে যায়। এর এক মিনিট পর ফাঁকা রক্ষণ পেয়েও গোল আদায় করতে পারেনি লংকানরা।
সপ্তম মিনিটে মাতসুশিমা সুমাইয়ার দূরপাল্লার শট কোনোমতে আটকেছেন শ্রীলঙ্কার গোলকিপার। দুই মিনিট পর আবারও গোলের সুযোগ পান সুমাইয়া। এবার আর ভুল করেননি, জোরালো শটে কাঁপিয়েছেন প্রতিপক্ষের জাল, বাংলাদেশও ম্যাচে এগিয়ে যায়।
৩৫ মিনিটে জটলার মধ্যে থেকে আলতো টোকায় বল জালে জড়ান কৃষ্ণা। ম্যাচ শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে বাংলাদেশকে একটি করে গোল এনে দেন মাসুরা পারভীন ও কৃষ্ণা রানী। তবে রেফারির শেষ বাঁশির আগে এক গোল করে হারের ব্যবধান আরেকটু কমিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ভারতকে হারায় মেয়েরা। দ্বিতীয় ম্যাচে ভুটানের সঙ্গে ড্র করলেও তৃতীয় ম্যাচে নেপালকে উড়িয়ে জয়ে ফেরে তারা।