নারী শুটারদের যৌন হয়রানির অভিযোগ: শুটিং ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদককে অব্যাহতি

নারী শুটারদের যৌন হয়রানির অভিযোগ: শুটিং ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদককে অব্যাহতি
গত বছর জুলাইয়ে সবার শেষে গঠন করা হয় বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি। কমিটি ঘোষণার পর থেকেই নেতিবাচক আলোচনায় আসেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া সাবেক শুটার জি এম হায়দার। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক নারী খেলোয়াড় যৌন হয়রানিসহ নানা অভিযোগ তোলেন। বিভিন্ন মাধ্যমে জি এম হায়দারকে অপসারণের দাবিও ওঠে। অবশেষে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ১ জানুয়ারি এনএসসির নির্বাহী পরিচালক মো. দৌলতুজ্জামন খাঁন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে হায়দারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
ক্রীড়াঙ্গনে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আয়োজিত মানববন্ধনে শুটার কামরুন নাহার কলি, তামায়াতি এমা ও সাবেক শুটার শারমিন আক্তার রত্না একই অভিযোগ করেন। কলি ও এমার অভিযোগ, তাঁদের নানাভাবে হয়রানি করছেন হায়দার। শুধু তা–ই নয়, হায়দায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁদের ক্যাম্প–ছাড়া করতে চান বলে জানান। এরই মধ্যে গত ১ জানুয়ারি কামরুন নাহার কলিকে শুটিং থেকে সাময়িক বহিষ্কারও করা হয়েছে এবং কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না এ ব্যাপার কারণ দর্শাও নোটিশও দেওয়া হয়েছে ফেডারেশন থেকে।
উল্লেখ্য, হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর এনএসসি একটি তদন্ত কমিটি করেছিল। সেই কমিটির কাছে হায়দারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন আরও কয়েকজন শুটার।