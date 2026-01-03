অন্য খেলা

দেশ সেরা শুটার কামরুন নাহার কলিকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
শুটার কামরুন নাহারপ্রথম আলো

দেশ সেরা নারী শুটার কামরুন নাহার কলিকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন। এ বিষয়ে ১ জানুয়ারি কামরুন নাহারের ক্লাব নৌবাহিনী শুটিং ক্লাবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ফেডারেশন।

শুটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আলেয়া ফেরদৌসি স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়েছে, ফেডারেশন পরিচালিত ক্যাম্পে ‘কোড অব কন্ডাক্ট (আচরণবিধি)’ ভঙ্গ করেছেন কামরুন নাহার। এ জন্য পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শুটিং ক্রীড়ার সব কার্যক্রম থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। বিষয়টি এরই মধ্যে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে জানানো হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে কেন কামরুন নাহারকে বহিষ্কার করা হবে না, এ নিয়ে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

শুটার কামরুন নাহারকে কারর্ণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে
প্রথম আলো

কিছুদিন ধরেই কামরুন নাহার কলি শুটিং ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক জি এম হায়দারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে আসছিলেন। সম্প্রতি ক্রীড়াঙ্গনে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলে দেশসেরা এই নারী শুটারও ওই যুগ্ম সম্পাদকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন। আরও একজন শুটারও একই অভিযোগ করেন। যদিও জি এম এম হায়দার এসব অভিযোগ বানোয়াট বলেছেন।

বহিষ্কারের বিষয়ে কামরুন নাহারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

