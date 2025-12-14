ফুটবল

বিশ্বকাপ টিকিটের দাম কমাতে বললেন নিউইয়র্কের মেয়র মামদানিও

খেলা ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু ১১ জুনএক্স

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির তৃতীয় ও সর্বশেষ ধাপ শুরু হতেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ফিফা। সূচি, আয়োজক শহর ও গ্রুপ বিন্যাস প্রকাশের পর যে টিকিটের দাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা অনেকের কাছেই ‘অস্বাভাবিক’ মনে হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে ফাইনালের টিকিট নিয়ে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ফাইনালের শীর্ষ ক্যাটাগরির একটি টিকিটের দাম রাখা হয়েছে প্রায় ৯ হাজার ডলার। আগের বিশ্বকাপে একই ম্যাচের টিকিট এর চেয়ে পাঁচ গুণ কম দামে পাওয়া গিয়েছিল।

টিকিটের দাম নিয়ে সমালোচনার মধ্যে এ নিয়ে সরব হয়েছেন নিউইয়র্কের নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্কবাসীর জন্য টিকিটের দাম ‘ন্যায্য’ হতে হবে, বিশেষ করে যখন এই অঞ্চলই বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের আয়োজন করতে যাচ্ছে।

‘কুলিগানস’ ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মামদানি ফিফার ডায়নামিক প্রাইসিংয়ের (চাহিদা ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে টিকিটের দাম বারবার পরিবর্তন) সমালোচনা করেন। তিনি নির্দিষ্ট দামে টিকিট বিক্রি এবং স্থানীয় লোকজনের জন্য ছাড় দেওয়ার আহ্বান জানান। কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ ও রাশিয়ায় ২০১৮ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির ধরনকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

মামদানি বলেন, ‘নিউইয়র্ক দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর। বিশ্বকাপ নিয়ে মানুষের উত্তেজনাও তুঙ্গে। কিন্তু যখন টিকিটের দাম দেখি, আর দেখি ফিফা ডায়নামিক প্রাইসিং ব্যবহার করবে, তখনই আমরা বলছি, নির্দিষ্ট দাম আর স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য ছাড় দরকার। আগের বিশ্বকাপগুলোতে আমরা সেটাই দেখেছি।’

জোহরান মামদানি
বিশ্বকাপ চলাকালে তাঁর প্রধান লক্ষ্য যত বেশি সম্ভব নিউইয়র্কবাসীকে মাঠে খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়া, এমনটাই বলেছেন মেয়র মামদানি। তাঁর ভাষায়, মানুষ যেন টিকিটের চড়া দামে বাদ পড়ে গিয়ে ঘরে বসে খেলা দেখতে বাধ্য না হয়।

মামদানি আরও বলেন, ‘আমরা চেয়েছি সমর্থকদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক টিকিট সংরক্ষণ করা হোক। ফিফা বলেছে, কিছু টিকিট নির্দিষ্ট দামে পাওয়া যাবে, এটা ভালো খবর। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি। আমরা চাই না বিশ্বকাপ শুধু পর্দায় দেখা একটি আয়োজন হোক। আমরা চাই মানুষ স্টেডিয়ামে থাকুক, গ্যালারিতে থাকুক।’
২৩তম ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হবে ২০২৬ সালের ১১ জুন। ১৯ জুলাইয়ের ফাইনালসহ আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কে।

