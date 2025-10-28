মেসির কাছে ম্যারাডোনা সবকিছুর ঊর্ধ্বে
ক্যারিয়ারে লিওনেল মেসি কী পাননি! চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ—মেসির পক্ষে যা যা জেতা সম্ভব, সবই জিতেছেন। এমন অর্জনের সঙ্গে আছে মেসির অসধারণ ফুটবলশৈলীও। সে কারণেই তো মেসি কয়েক প্রজন্মের আইডল।
কিন্তু মেসির আইডল বা আদর্শ কে? কোন তারকারা বেড়ে ওঠার পথে মেসিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন?
গতকাল মেসি যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে ২০২৬ বিশ্বকাপ, ইন্টার মায়ামির পাশাপাশি মেসি কথা বলেছেন তাঁর নায়কদের নিয়েও।
মেসি শুরুটা করেছেন প্রয়াত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ম্যারাডোনাকে নিয়ে। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের আর্জেন্টাইনদের জন্য ডিয়েগো ম্যারাডোনাই সবচেয়ে বড় আইডল। তিনি যা করেছেন, তাতে তিনিই আমাদের সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা। যদিও আমি ছোটবেলায় তাঁকে খুব বেশি ম্যাচে সরাসরি খেলতে দেখিনি, তবু ডিয়েগো সবকিছুর ঊর্ধ্বে।’
ম্যারাডোনার পাশাপাশি মেসির সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছেন মাইকেল জর্ডান, রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল, নোভাক জোকোভিচ, লেব্রন জেমস ও স্টিফেন কারিও। মেসি বলেছেন, ‘অন্য খেলার কথা যদি বলি, তাহলে ডিয়োগোর মতো মাইকেল জর্ডানের ব্যাপারটাও একই। টেনিসে ফেদেরার, নাদাল ও জোকোভিচ—তাঁরা প্রতিযোগিতাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সেরা হওয়ার লড়াই, তাঁদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সব মিলিয়ে খেলাটিকে আরও অসাধারণ করে তুলেছে।’
শেষে মেসি যোগ করেন, ‘হয়তো অনেকের নাম ভুলে গেছি, কিন্তু তাঁদেরই বেছে নেব। বাস্কেটবলে লেব্রন জেমস ও স্টিফেন কারি—তাঁরা দুজনেই নিজেদের মতো করে খেলাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।’
একই সাক্ষাৎকারে মেসি আগামী ফুটবল বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, বিশ্বকাপে খেলা এক অসাধারণ ব্যাপার। আমি সেখানে থাকতে চাই। আর যদি থাকি, তাহলে জাতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চাই।’