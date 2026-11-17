মেসিকে আর্জেন্টিনার কোচ হওয়ার আমন্ত্রণ স্কালোনির, দলে ফিরছেন এমি মার্তিনেজ
ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার বয়স কি সত্যিই আছে? বিশেষ করে তাঁর নাম যদি হয় লিওনেল মেসি! আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি অন্তত তেমনটা মনে করেন না। জাতীয় দল থেকে মেসি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেও ফুটবলার মেসিকে এখনই বিদায় জানাতে রাজি নন তিনি। বরং তাঁর বিশ্বাস, ২০৩০ সালের পরও মাঠে দেখা যেতে পারে আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী এই মহাতারকাকে।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর পাঁচটায় কোস্টারিকার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। সেই প্রীতি ম্যাচ সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, সে ২০৩০ সালের পরও খেলা চালিয়ে যাবে। সে জাতীয় দলের হয়ে আর না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি চাই, একজন ফুটবলার হিসেবে যত দিন সম্ভব সে খেলা চালিয়ে যাক।’
মেসিকে আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে অন্য কোনো ভূমিকায় দেখার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি স্কালোনি। বরং সহকারী কোচ ওয়াল্টার স্যামুয়েল কোচিং স্টাফ ছেড়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মজা করেই বলেছেন, ‘সে (মেসি) যদি এখানে আসতে চায়, কোনো সমস্যা নেই। এখন তো ওয়াল্টারও এখানে নেই...।’
হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছেন স্কালোনি। তবে তাতে মেসির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশও আছে। আপাতত তিনি চান, আর্জেন্টিনার সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবল তারকা যত দিন সম্ভব ফুটবলটা উপভোগ করুন।
এদিকে কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচে গোলপোস্টের নিচে ফিরছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। চোয়ালের গুরুতর চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিয়েছেন চেলসির এই গোলকিপার। গত ১৬ অক্টোবর এভারটনের ডিফেন্ডার জারাড ব্র্যানথওয়েটের সঙ্গে সংঘর্ষে চোয়ালে চোট পান তিনি, পরে অস্ত্রোপচারও করাতে হয় তাঁর।
অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর সুরক্ষামূলক মাস্ক পরে অনুশীলনে ফিরলেও ৮ নভেম্বর সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে চেলসির একাদশে ছিলেন না মার্তিনেজ। কোচ জাবি আলোনসো তখন বলেছিলেন, তাঁকে খেলানোটা হবে ‘খুব তাড়াহুড়ো ও ঝুঁকিপূর্ণ’ সিদ্ধান্ত। তবে এখন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার জন্য এখন প্রস্তুত মার্তিনেজ। সোমবার ইনস্টাগ্রামে অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন আর্জেন্টিনার এই গোলকিপার। তাতে মুখে সেই সুরক্ষামূলক মাস্ক পরেই অনুশীলন করতে দেখা গেছে তাঁকে। কোস্টারিকার বিপক্ষে এই মাস্ক পরেই খেলবেন তিনি।
ম্যানচেস্টার সিটির গোলরক্ষক হেরেনিমো রুলির জায়গায় মার্তিনেজকে ফেরানো স্কালোনির পরিকল্পিত কয়েকটি পরিবর্তনের একটি। গত শুক্রবার উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হারের পর দলে আরও চার-পাঁচটি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন আর্জেন্টাইন কোচ, ‘শেষ অনুশীলনের পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তবে প্রাথমিকভাবে চার-পাঁচটি পরিবর্তন তো হবেই।’
মেসি ও আনহেল দি মারিয়ার মতো অভিজ্ঞদের অনুপস্থিতিতে নতুন খেলোয়াড়দের পরখ করে নিতে চান স্কালোনি। তবে তাঁদের জায়গা পূরণ করা যে সহজ নয়, সেটাও স্বীকার করেছেন তিনি, ‘প্রথম চক্রের তুলনায় এখন হয়তো আমাদের ভিত্তিটা আরও শক্ত। মেসি ও দি মারিয়ার মতো গ্রেট খেলোয়াড়েরা আর আমাদের সঙ্গে নেই। তাঁদের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। তবে আসলে তাদের জায়গা নেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা বিশ্বসেরাদের মধ্যে ছিলেন। তবে আমরা এমন তরুণ খেলোয়াড়দের দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করতে পারি, যাঁরা আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এটাই চ্যালেঞ্জ। আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে। তবে সেটা কখন সম্ভব হবে, জানি না।’
কোস্টারিকার কোচের দায়িত্বে আছেন দেশটির সাবেক তারকা ব্রায়ান রুইজ। কর্দোবার মারিও আলবের্তো কেম্পেস স্টেডিয়ামে তাঁর দলের বিপক্ষে ম্যাচটি আর্জেন্টিনার ২০২৬ সালের শেষ ম্যাচ। জয় দিয়ে বছর শেষ করতে চায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।