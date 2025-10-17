বড় দুঃসংবাদ পেল চেলসি, আরও ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে দলের সেরা খেলোয়াড়

বড় দুঃসংবাদ পেল চেলসি, আরও ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে দলের সেরা খেলোয়াড়
চেলসি কোচ এনজো মারেসকা জানিয়েছেন, আরও ছয় সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবেন তাঁর দলের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার কোল পালমার।
গত ২০ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে চেলসির ২–১ গোলে হারের ম্যাচে মাত্র ২১ মিনিট খেলেই মাঠ ছাড়েন পালমার। এর পর থেকে তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। তখন মারেসকা আশা করেছিলেন, অক্টোবরের আন্তর্জাতিক বিরতির পরই হয়তো মাঠে ফিরবেন পালমার। কিন্তু বাস্তবতা অন্য রকম।
আজ এক সংবাদ সম্মেলনে মারেসকা করেছেন, ‘আমি ভুল ছিলাম।দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাকে আরও ছয় সপ্তাহ বাইরে থাকতে হবে। এটাই তার ব্যাপারে সর্বশেষ তথ্য।’
প্রাক–মৌসুমেই কুঁচকির চোটে পড়েছিলেন পালমার। তারপরও আগস্টে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে চেলসির প্রথম ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন। কিন্তু চোট পুরোপুরি না সারায় ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে পরের ম্যাচে নামতে পারেননি। ইংল্যান্ডের হয়ে ৬ ও ১০ সেপ্টেম্বরের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচেও ছিলেন না তিনি। এরপর চেলসির হয়ে মাঠে ফিরেছিলেন। তখন তাঁর খেলা তিন ম্যাচের শেষটি ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে। যেটিতে নতুন করে চোট পান।
মারেসকা এর আগে আশা প্রকাশ করেছিলেন, পালমারের হয়তো অস্ত্রোপচার লাগবে না। আজও বললেন, ‘আমরা কোলকে যতটা সম্ভব সুরক্ষার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে যখন ফিরবে তখন যেন পুরোপুরি ফিট থাকে।’
আগামীকাল প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের মুখোমুখি হবে চেলসি। পালমারের অনুপস্থিতি নিয়ে ইতালিয়ান কোচের আক্ষেপ, ‘প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় কোল। তার বদলি পাওয়া কঠিন। এখন আমাদের অন্য সমাধান খুঁজতে হবে, অন্য ধরনের দক্ষতা বের করতে হবে। কারণ, কোলের মতো আরেকজন খেলোয়াড় আমাদের নেই। কোল অনন্য।’
সাত ম্যাচ শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে চেলসি। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।