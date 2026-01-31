খাবারের টেবিলে বসেই কি বিশ্বকাপের দল নির্বাচন করছেন স্কালোনি
যাত্রাটা শুরু হয়েছিল রোজারিও থেকে। দ্বিতীয় ধাপে সেটি এখন পৌঁছে গেছে ইউরোপে। বলা হচ্ছে, বিশ্বকাপ ফুটবল সামনে রেখে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনির ধারাবাহিক ভ্রমণের কথা। যে ভ্রমণ দিয়ে হয়তো নিশ্চিত হতে যাচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপের স্কোয়াডও।
গত ৪ জানুয়ারির কথা। জন্মশহর সান্তা ফেতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন লিওনেল মেসি। তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন স্কালোনি। যেখানে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সঙ্গে মার্চে স্পেনের বিপক্ষে লা ফিনালিসিমা এবং জুনে কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। এই খবর সামনে আসে মূলত রোজারিওর কাছে একটি পেট্রোল পাম্পের কর্মীদের সঙ্গে স্কালোনির ছবি ভাইরাল হওয়ার পর। পরে মেসির সঙ্গে এই বৈঠকের কথা স্বীকার করেন স্কালোনিও।
এএফএ স্টুডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্কালোনি বলেন, ‘আমি শুধু লিওর (মেসি) সঙ্গে নয়, অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি এবং সামনে আরও বেশির ভাগ খেলোয়াড়ের সঙ্গেই কথা বলতে চাই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জানানোই এই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বকাপের মাত্র ছয় মাস বাকি আছে। এই সময়ে দলের কোথায় ঘাটতি আছে, কোথায় নেই, সেসব বোঝাতেই এ সাক্ষাৎ। লিওর ক্ষেত্রে তো তার বাড়ির পাশেই ছিলাম, তাই যাওয়া কঠিন ছিল না। একটা ছবি এটা ফাঁস করে দিয়েছে বটে। আমি অবশ্য শুধু একটা আলফাখোর (দক্ষিণ আমেরিকার একটি জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি) আর কফি খেতে গিয়েছিলাম! তবে অস্বীকার করার কিছু নেই। ভিডিও কলে হোক বা সরাসরি, এটা ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করার ধারাবাহিকতাতে এবার স্কালোনি পৌঁছেছে যান মাজাদাহোন্দা স্পোর্টস সেন্টারে। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানায়, সেখানে তিনি আতলেতিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে এবং তার সহকারী নেলসন ডেভিড ভিভাস ও গুস্তাভো লোপেজের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর সহকারী ওয়াল্টার স্যামুয়েল এবং ফিটনেস কোচ লুইস মার্তিনকে সঙ্গে নিয়ে কাছের একটি রেস্তোরাঁয় যান স্কালোনি, যেখানে আর্জেন্টিনা দলের খেলোয়াড়েরা অতিথি হিসেবে যোগ দেন।
ছয়জন খেলোয়াড়ের আসার কথা থাকলেও উপস্থিত ছিলেন চারজন। জ্বর ও টনসিলের সমস্যায় ভুগতে থাকা ইউলিয়ানো সিমিওনে আসতে পারেননি। এই অসুস্থতার কারণে তিনি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচও মিস করেছেন। একইভাবে, সদ্য বাবা হওয়ায় আসতে পারেননি নাহুয়েল মোলিনাও।
মাদ্রিদের ‘দে মারিয়া’ রেস্তোরাঁয় হওয়া এই বৈঠকের ছবিতে দেখা যায় হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেস, হুয়ান মুসো এবং থিয়াগো আলমাদাকে। ধারণা করা হচ্ছে, আলোচনায় এসেছে হুলিয়ান আলভারেজের গোল-খরার বিষয়টিও। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা নয় ম্যাচে গোল না পাওয়ায় কিছুটা দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে আলভারেজকে নিয়ে।
এ ছাড়া চোট নিয়েও নিকো গনসালেসের মানিয়ে নেওয়া, খেলার সময় পাওয়ার জন্য দল বদলের কাছাকাছি থাকা আলমাদার সম্ভাবনা আর শেষ চার ম্যাচে মাত্র ৩২ মিনিট খেলা নাহুয়েল মোলিনার ম্যাচ টাইম নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ক্লারিন।
ক্লারিন বলছে, এই ধারাবাহিকতাতেই হয়তো স্কালোনিকে দেখা যেতে পারে রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে। সেখানে তিনি নিবিড়ভাবে নজর রাখবেন ১৮ বছর বয়সী ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর ওপর, যিনি বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে আছেন।
তবে আতলেতিকোয় যেহেতু আর্জেন্টিনার বেশ কজন তারকা ফুটবলার খেলেন, তাই এই বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আগামী ২৭ মার্চের ফিনালিসিমা। দোহায় স্পেনের বিপক্ষে এই ম্যাচটি খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে কাতারের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচও আছে দলটির।