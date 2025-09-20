ফুটবল

পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয়, লিভারপুল এবার যেন অপ্রতিরোধ্য

খেলা ডেস্ক
রায়ান গ্রাভেনবার্চের গোলের পর তাঁকে নিয়ে সতীর্থ সালাহর উল্লাসলিভারপুল

লিভারপুল ২: ১ এভারটন  

প্রতিপক্ষ বদলায়, বদলায় ভেন্যু। কিন্তু এবারের প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত যা বদলায়নি তা হলো, লিভারপুলের পারফরম্যান্স। দিন শেষে জয়ের হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্নে স্লটের দলই।

অ্যানফিল্ডে আজ প্রিমিয়ার লিগ নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এভারটনের বিপক্ষেও সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখল লিভারপুল, ম্যাচটা জিতল ২-১ গোলে। জয়ী দলের হয়ে একটা করে গোল করেছেন রায়ান গ্রাভেনবার্চ ও উগো একিতিকে। এভারটনের একমাত্র গোলটা ইদ্রিসা গানা গেয়ের।

এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে সবগুলোই জিতেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এবারের লিগে এখন শতভাগ জয়ের রেকর্ডও একমাত্র তাদেরই। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও অল রেডরা।

লিভারপুলের গোল উদযাপন
লিভারপুল

অ্যানফিল্ডে ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটে যেন ঝড় তুলেছিল লিভারপুল। আর সেই ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন গ্রাভেনবার্চ। ম্যাচের ১০ মিনিটের সময় ডাচ মিডফিল্ডার মোহাম্মদ সালাহর ক্রস পেয়ে বল তুলে মারেন এভারটন গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের ওপর দিয়ে। গোল! এরপর গ্রাভেনবার্চ নিজেই বানিয়ে দেন দ্বিতীয় গোলটি। আর্নে স্লটের একাদশে আলেকজান্ডার ইসাককে বসিয়ে নামানো হয় একিতিকে-কে। তিনিই গোল করেন গ্রাভেনবার্চের পাস থেকে।

এই মৌসুমে আগের ম্যাচগুলোতে শেষ মুহূর্তে গোল করে জিতেছে লিভারপুল। তাই ৫৮ মিনিটে ইদ্রিসা গেয়ের দুর্দান্ত শটে এভারটন যখন ব্যবধান কমিয়ে আনে, তখন হয়তো লিভারপুল সমর্থকদের মনে একটু চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। আবার কি শেষ মুহূর্তের জাদু দরকার হবে?

তবে শেষ দিকে চাপ বাড়ালেও এভারটন আর গোলের দেখা পায়নি। বদলি খেলোয়াড় ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসকে আটকে দিয়ে গোল বাঁচান জেমস তারকোভস্কি। আর জ্যাক গ্রিলিশের একমাত্র ভলিও চলে যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে।

