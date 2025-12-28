নৌকাডুবিতে প্রাণ গেল ভ্যালেন্সিয়া কোচ ও তাঁর তিন সন্তানের

নৌকাডুবিতে প্রাণ গেল ভ্যালেন্সিয়া কোচ ও তাঁর তিন সন্তানের
ইন্দোনেশিয়ায় নৌকাডুবিতে স্প্যানিশ ক্লাব ভ্যালেন্সিয়ার এক কোচ ও তাঁর তিন সন্তান মর্মান্তিকভাবে মারা গেছেন। ক্লাবটি শনিবার নিশ্চিত করেছে, নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিনের মৃত্যু হয়েছে।
মার্টিন তাঁর পরিবার নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে একটি পর্যটক নৌকায় ছিলেন। নৌকাটি প্রায় ১০ ফুট উঁচু ঢেউয়ের আঘাতে দুর্ঘটনায় পড়ে।
ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আন্তারা জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য লাবুয়ান বাজোর কাছে পাদার দ্বীপ প্রণালিতে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার সময় এতে ১১ জন আরোহী ছিলেন।
দুর্ঘটনার পর ভ্যালেন্সিয়ার কোচ মার্টিন এবং তাঁর ৯, ১০ ও ১২ বছর বয়সী তিন সন্তান নিখোঁজ ছিলেন। পরে তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। মার্টিনের স্ত্রী ও সাত বছর বয়সী কন্যাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।
এক বিবৃতিতে ভ্যালেন্সিয়া জানায়, ‘স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে , ইন্দোনেশিয়ায় এক মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন এবং তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, এতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। অত্যন্ত কঠিন এই সময়ে ক্লাব তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং ভ্যালেন্সিয়া পুরুষ দল, নারী দল ও একাডেমির সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।’
খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর স্পেনের শীর্ষ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদও মার্টিন ও তাঁর পরিবারের প্রতি শোক জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে তারা লিখেছে , ‘রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব, ক্লাবের সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদ ইন্দোনেশিয়ায় এক মর্মান্তিক নৌ দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিনের এবং তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুর খবরে গভীরভাবে শোকাহত। এই অবিশ্বাস্য কঠিন সময়ে রিয়াল মাদ্রিদ তাঁর স্ত্রী আন্দ্রেয়া ও কন্যা মার এর প্রতি গভীর সমবেদনা ও ভালোবাসা জানাচ্ছে।’
স্পেনের ফুটবল ফেডারেশনও এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘ইন্দোনেশিয়ায় একটি পর্যটক নৌকার দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া নারী ‘বি’ দলের কোচ ফার্নান্দো মার্টিন ও তাঁর তিন সন্তানের মৃত্যুতে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন গভীর শোক জানাচ্ছে।’