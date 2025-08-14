টের স্টেগেনের ‘দীর্ঘমেয়াদি চোট’, গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে পারবে বার্সা

টের স্টেগেনের ‘দীর্ঘমেয়াদি চোট’, গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে পারবে বার্সা
বার্সেলোনার গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের চোটকে দীর্ঘমেয়াদি চোটের অনুমোদন দিয়েছে স্পেনের লা লিগা কর্তৃপক্ষ। গতকাল এই খবর জানিয়েছে কাতালান ক্লাবটি। এর অর্থ হলো, আর্থিক সংগতি নিয়মের ভেতরে থেকেই নতুন গোলকিপার হোয়ান গার্সিয়াকে নিবন্ধন করাতে পারবে বার্সা।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, সব দলকে বেতন সীমা নীতি মেনে চলতে হয়। টের স্টেগেন বার্সায় সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া খেলোয়াড়দের একজন। তাঁর বেতনের ৮০ শতাংশ হিসাব থেকে বাদ দিতে পারলে ক্লাবটির জন্য বেতন সীমা নীতি মেনে অন্য একাধিক খেলোয়াড় নিবন্ধন করানো সহজ হয়ে যায়। বার্সা চেয়েছিল, টের স্টেগেনের বেতনের কিছু অংশ ব্যবহার করে চোট-বদলি নিয়মে একজন গোলকিপার লা লিগায় নিবন্ধন করাতে। সে ক্ষেত্রে চোট-বদলির নিয়ম ব্যবহার করতে আগে চোট পাওয়া খেলোয়াড়ের লিখিত সম্মতি লাগে।
গত শুক্রবারের আগ পর্যন্ত টের স্টেগেন এতে সম্মতি দেননি এবং নিজের চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো তথ্য তিনি লা লিগার কাছেও দিতে চাননি। শাস্তি হিসেবে তাঁকে অধিনায়কত্ব হারাতে হয় এবং নতুন গোলকিপার গার্সিয়াকে নিয়ে পরিকল্পনা আটকে যায় বার্সার। কিন্তু গত শনিবার নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন লা লিগার কাছে পাঠাতে রাজি হন এই জার্মান গোলকিপার। এরপর ক্লাবের অধিনায়কত্বও ফিরে পান।
লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় যদি চার মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকেন, তাহলে তাঁর বার্ষিক বেতনের ৮০ শতাংশ বেতন বাবদ ক্লাবের মোট খরচের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। আর নিয়ম অনুযায়ী, অন্তত চার মাস মাঠের বাইরে থাকলে সেটাকে দীর্ঘমেয়াদি চোট হিসেবে বিবেচনা করা হবে। হাঁটুর চোটে গত মৌসুমে দীর্ঘদিন ধরে মাঠের বাইরে টের স্টেগেন। গত মাসে শেষ দিকে তাঁর পিঠে অস্ত্রোপচার হয়। তখন জানানো হয়, অন্তত তিন মাস বাইরে থাকতে হবে ৩৩ বছর বয়সী ফুটবলারকে। তবে ইএসপিএন জানিয়েছে, টের স্টেগেনের পিঠের চোট চার মাস মাঠের বাইরে থাকার শর্ত পূরণ করে বলে মনে করে লা লিগার প্যানেল।
বার্সার ওয়েবসাইটে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের চোট দীর্ঘমেয়াদি চোটের শর্তপূরণ করে বলে রায় দিয়েছে লা লিগার মেডিকেল কমিটি। ক্লাব আগামীকাল (আজ) দ্রুততার সঙ্গে হোয়ান গার্সিয়ার নিবন্ধন সম্পন্ন করবে।’ ইএসপিএন জানিয়েছে, শনিবার লা লিগার নতুন মৌসুমে মায়োর্কার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে গার্সিয়াকে পাবে বার্সা। আড়াই কোটি ইউরোয় গার্সিয়াকে এস্পানিওল থেকে কিনেছে ক্লাবটি।