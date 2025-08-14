ফিলিস্তিনের শিশুদের নিয়ে উয়েফা বলল—‘শিশু ও বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধ করো’

উয়েফা সুপার কাপ
ফিলিস্তিনের শিশুদের নিয়ে উয়েফা বলল—‘শিশু ও বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধ করো’
রাজনৈতিক বিতর্কে কি জড়িয়ে পড়তে পারে উয়েফা? ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ মনে করছে, সেই ঝুঁকি আছে।
ইতালির উদিনেতে ব্লুনার্জি স্টেডিয়ামে গতকাল উয়েফা সুপার কাপে টটেনহাম হটস্পারের মুখোমুখি হয়েছিল পিএসজি। ২-২ গোলে নির্ধারিত সময়ে দুই দল সমতায় থাকার পর পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলের জয়ে জিতেছে ফরাসি ক্লাবটি। এই ম্যাচ শুরুর আগে মাঠে ‘স্টপ কিলিং চিলড্রেন ও স্টপ কিলিং সিভিলিয়ান’ বার্তাসংবলিত বড় ব্যানার প্রদর্শন করে উয়েফা। মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়েরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পর তাঁদের সামনে ‘শিশু ও বেসামরিক মানুষ হত্যা বন্ধে’র ব্যানার প্রদর্শন করা হয়।
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার দুজন শরণার্থী শিশুকে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানেও নিয়ে এসেছিল ইউরোপিয়ান ফুটবলের এই নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)। ম্যাচ শেষে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দা সেফেরিনের পাশে সাদা টি-শার্ট পরে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যানার প্রদর্শনের ছবি উয়েফার এক্স হ্যান্ডল থেকেও পোস্ট করা হয় এবং ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘বার্তাটা জোরাল ও পরিষ্কার।’
শুধু ফিলিস্তিনের শিশুরা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার শিশুদের পাশে দাঁড়াতে উয়েফার শিশুদের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আগেই জানানো হয়েছিল। তবে গত মঙ্গলবার উয়েফার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসরাইলের আগ্রাসনের শিকার হওয়া ফিলিস্তিনের শিশুদের কথা উল্লেখ করা হয়, ‘গাজার শিশুদের গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সাহায্যের জন্য।’
আফগানিস্তান, লেবানন, সুদান, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইউক্রেনের মতো সংঘাতপূর্ণ জায়গায় যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হওয়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকল্পে সমর্থন দিয়ে আসছে উয়েফা। সুপার কাপের ম্যাচের আগে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এই ম্যাচে দুজন ফিলিস্তিনি শিশুর উপস্থিতির বিষয়ে জানানো হয়। ১২ বছর বয়সী মেয়েটির নাম তালা, ৯ বছর বয়সী ছেলেটির নাম মোহামেদ। মেয়েটিকে নিয়ে উয়েফা জানিয়েছে, ‘ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের ফিলিস্তিনি মেয়ে, যাকে চিকিৎসার জন্য মিলানে পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর গাজায় (চিকিৎসার) সরঞ্জামের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।’ মোহামেদ গাজায় বিমান হামলায় তার বাবা-মাকে হারিয়েছে।
তবে বিতর্কটি অন্য জায়গায়। উয়েফার আইনেই বলা হয়েছে, ম্যাচের আগে, মাঝে কিংবা পরে স্টেডিয়ামে রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শন করা যাবে না। টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সুপার কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আফগানিস্তান, ইরাক, নাইজেরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইউক্রেনের মতো সংঘাতপূর্ণ জায়গা থেকে শিশুদের নিয়ে এসেছে উয়েফা। তবে ব্যানারে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল বা দেশের যুদ্ধ উল্লেখ করা হয়নি।
গত শনিবার লিভারপুলের মিসরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ উয়েফার সমালোচনা করার পর সংস্থাটির পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নিতে দেখা গেল। ফিলিস্তিনের ফুটবলে ‘পেলে’ নামে খ্যাতি পাওয়া ফুটবলার সুলেইমান-আল-ওবেইদ দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করার সময় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন। ৪১ বছর বয়সী এ ফুটবলার ২৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুটিসহ ক্যারিয়ারে শতাধিক গোল করেছিলেন।
গত শুক্রবার উয়েফার এক্স পেজ থেকে সুলেইমানের স্মরণে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। সেখানে লেখা হয়, ‘বিদায় সুলেইমান আল-ওবেইদ, “ফিলিস্তিনি পেলে”। একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়, যিনি ঘোর দুঃসময়েও অসংখ্য শিশুকে আশা জুগিয়েছেন।’ সুলেইমানকে উয়েফা স্মরণ করলেও তাঁর মৃত্যু কোথায় কীভাবে হয়েছে, সেসব এই পোস্টে উল্লেখ করা হয়নি। ইসরাইলি হামলায় তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। সালাহ উয়েফার সেই পোস্ট শেয়ার করে সংস্থাটির প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘আপনারা কি বলতে পারেন, তিনি কীভাবে, কোথায় ও কেন মারা গেছেন?’