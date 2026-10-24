মৌসুমে প্রথম হার ম্যানচেস্টার সিটির
অ্যাস্টন ভিলা ২ : ১ ম্যানচেস্টার সিটি
এক, দুই করে টানা সাত জয়।
মৌসুমের শুরুতে এমন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ম্যানচেস্টার সিটিকে অবশেষে থামিয়ে দিল অ্যাস্টন ভিলা। আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এনজো মারেসকার দলকে ২–১ গোলে হারিয়েছে উনাই এমেরির দল। জোড়া গোল করেছেন নিকোলাস জ্যাকসন। সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন আর্লিং হলান্ড।
এবারের প্রিমিয়ার লিগে এটি ম্যানচেস্টার সিটির প্রথম হার।
ভিলা পার্কে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকা স্বাগতিকেরা এগিয়ে যায় ষষ্ঠ মিনিটে। সিটির ডিফেন্ডার মার্ক গেহির ভুলে বল পেয়ে অধিনায়ক জন ম্যাকগিনের পাস থেকে গোল করেন জ্যাকসন।
এরপর সমতায় ফেরার চেষ্টা করে সিটি। তবে প্রথমার্ধে সেটি আর করতে পারেনি মারেসকার দল।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই স্কোরলাইন ১–১ করেন হলান্ড। ৫২ মিনিটে এনদিয়ায়ের ক্রস থেকে হেডে সমতা এই নরওয়েজীয় তারকা। এটি চলতি লিগে হলান্ডের নবম গোল।
কিন্তু সমতায় ফেরার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি সিটির। ৬০ মিনিটে বদলি ইব্রাহিম এমবায়ের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ভিলাকে আবার এগিয়ে দেন জ্যাকসন।
এরপর সমতায় ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সিটি। ম্যাচের শেষ দিকে হলান্ডের হেড ইয়ান মাতসেন গোললাইন থেকে ফিরিয়ে না দিলে সমতা এসেও যেত। শেষ পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখেই ম্যাচ শেষ করে ভিলা।
সিটির বিপক্ষে এটি ভিলার সর্বশেষ সাত ম্যাচে পঞ্চম জয়। ভিলা পার্কে টানা চতুর্থবারের মতো সিটিকে হারাল তারা। অন্যদিকে, লিগে প্রথম সাত ম্যাচ জিতে শীর্ষে থাকা সিটি এই হারের পরও তিন পয়েন্টের ব্যবধানে শীর্ষে আছে।
তবে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল এভারটনের বিপক্ষে জিতলে ব্যবধান কমে আসবে। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকার ওপরের অর্ধে উঠে এসেছে অ্যাস্টন ভিলাও।