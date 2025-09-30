দৌড়ে এত পিছিয়ে রিয়াল, ঘাটতি প্রায় দুই কিলোমিটারের

দৌড়ে এত পিছিয়ে রিয়াল, ঘাটতি প্রায় দুই কিলোমিটারের
ফুটবলে সবকিছু দৌড়ানোর ওপর নির্ভর করে না। কম দৌড়ে কৌশল কাজে লাগিয়েও ম্যাচ জেতা যায়। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের মতো দল ৫ গোল হজম করে হারলে এই বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা হয়। অনেক সময় না দৌড়ালে যে গোলবন্যায় চাপা পড়ার ঝুঁকি থাকে!
রিয়ালের সঙ্গেও এটাই হয়েছে। লা লিগায় গত শনিবার ‘মাদ্রিদ ডার্বি’তে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ৫–২ গোলে হারের পর দৌড়ানোর যে চিত্র সামনে এসেছে, তা রিয়ালের জন্য আতঙ্কিত হওয়ার মতোই।
ডার্বিতে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা আতলেতিকোর খেলোয়াড়দের তুলনায় গড়ে ১.৮ কিলোমিটার কম দৌড়েছেন। ফুটবল মাঠে এটা পার্থক্য বিশাল, বিশেষ করে যখন দুটি শক্তিশালী দল একে অপরের মুখোমুখি হয়। ডার্বিতে এমন কিছু বিরলই বলা চলে। কারণ শক্তির বেশি পার্থক্য না থাকায় দৌড়ে দুই দলের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কথা ছিল সামান্য, তা ছাড়া এমন পার্থক্য সাধারণত দেখা যায় শীর্ষ দলের বিপক্ষে নিচের স্তরের দলগুলোর ম্যাচে।
আতলেতিকোর মাঠ মেত্রোপলিতানোয় ডার্বিতে দুই ধরনের ফুটবল দেখা গেছে। রিয়াল ছিল তুলনামূলক ধীরগতির ও বিভ্রান্ত এবং আতলেতিকো ছিল দ্রুতগতির ও বিস্ফোরক। রিয়াল এতটাই ধীরগতির ছিল যে দৌড়ে প্রতিপক্ষের কাছাকাছিও যেতে পারেনি তারা।
তবে এটাও ঠিক যে ফুটবলে অনর্থক বেশি দৌড়ানোর চেয়ে কার্যকরভাবে ভালোভাবে দৌড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন পার্থক্য এত বেশি হয়, তখন সেটা রিয়ালের জন্য সতর্কবার্তাই। ডার্বিতে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা গড়ে ৭.৮ কিমি দৌড়েছেন, আর আতলেতিকোর খেলোয়াড়রা দৌড়েছেন ৯.৬ কিমি।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’ জানিয়েছে, রিয়ালে সবচেয়ে বেশি দৌড়ানো খেলোয়াড়ের চেয়েও বেশি দৌড়েছেন আতলেতিকোর পাঁচ ফুটবলার। এই ম্যাচে আতলেতিকোর হয়ে সবচেয়ে বেশি দৌড়ানো ফুটবলাররা হলেন কোকে (১২.৬ কিমি), জুলিয়ানো সিমিওনে (১১.২ কিমি), বারিয়োস (১১.১ কিমি), হুলিয়ান আলভারেজ (১০.৩ কিমি) এবং নিকো গঞ্জালেস (১০.৫ কিমি)। রিয়ালের হয়ে সবচেয়ে বেশি দৌড়েছেন ফেদে ভালভের্দে (১০.০৩ কিমি)।
এই পরিসংখ্যানে রিয়ালের প্রচেষ্টার অভাব স্পষ্ট। কারণ, মাঠের খেলায় দৌড়ে ৯.৬ কিমি যেকোনো শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলারের জন্য স্বাভাবিক পারফরম্যান্স। সাধারণত একজন খেলোয়াড় ম্যাচে প্রায় ১০ কিমি দৌড়ান।
ফলে আতলেতিকো অসাধারণ কিছু করেনি, তারা নিজেদের স্বাভাবিক কাজটাই করেছে। বরং রিয়ালের খেলোয়াড়দের নিবেদনের ঘাটতিটা স্পষ্ট। চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ রাতে মাঠে নামছে রিয়াল। কাজাখস্তানের ক্লাব কাইরাতের মুখোমুখি হবে তারা। এই ম্যাচে নিশ্চয়ই বড় জয় তুলে নিয়ে মাদ্রিদ ডার্বির বাজে পারফরম্যান্স ভুলতে চাইবে রিয়াল।