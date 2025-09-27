বিএফএল
মোহামেডান হারল প্রথম ম্যাচেই, কিংসের হোঁচট
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে (বিএফএল) নতুন মৌসুমে প্রথম ম্যাচেই হেরেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। আজ কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির কাছে ২–০ গোলে হেরেছে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
একই দিনে জয়ের মুখ দেখেনি বসুন্ধরা কিংসও। গাজীপুরে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে ২–২ সমতায় পয়েন্ট খুইয়েছে দলটি। দিনের অন্য ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে ১–০ গোলে জিতেছে পুলিশ এফসি।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে কিংস শুরুতে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। ম্যাচের ১৩ মিনিটেই দোরিয়েলতন গোমেজের গোলে এগিয়ে যায় দলটিতে। বিরতিতে যাওয়ার আগমুহূর্তে ফয়সাল আহমেদ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
৫৮ মিনিট পর্যন্ত স্কোরলাইন ২–০ ছিল। কিন্তু ৫৯ মিনিটে প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে কিংসের সোহেল রানা ডি-বক্সে ফাউল করেন। তাতেই ম্যাচের গতিপথ বদলে যায়। স্পট কিক থেকে গোল করে ব্যবধান কমান পিডব্লিউডির উজবেক স্ট্রাইকার আকোবির তুরাইভ।
এক গোল হজমের পর আক্রমণে আরও বেশি মনোযোগী হয় কিংস। যেটা তাদের বিপদই ডেকে আনে। চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে শীর্ষ লিগে আসা পিডব্লিউডি কিংসের রক্ষণের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরায়। ৭২ মিনিটে তাদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন আরমান ফয়সাল। শেষ ২০ মিনিট কিংস একাধিক আক্রমণ করেও আর জাল খুঁজে পায়নি।
বসুন্ধরার এমন ড্রয়ের দিন কিংস অ্যারেনায় মোহামেডান সুযোগ নষ্ট আর একের পর এক ভুলের ছবিই এঁকেছে। প্রথমার্ধে চার–চারটি আশাজাগানিয়া আক্রমণ করেও নিশানা খুঁজে পায়নি আলফাজ আহমেদের দল। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধে মোহামেডানকে হতাশার সাগরে ডোবান ফর্টিসের গাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড পা ওমর। ৬১ মিনিটে প্রথম গোলের পর ৭৯ মিনিটে ফর্টিসকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন তিনি। তাঁর জোড়া গোলেই ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে ফর্টিস।
প্রথম রাউন্ড শেষে ৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে ফর্টিস। সমান ৩ পয়েন্ট পেয়েও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে পুলিশ এফসি। একটি করে পয়েন্ট পেয়েছে কিংস, আবাহনী, পিডব্লিউডি, রহমতগঞ্জ, আরামবাগ ও ফকিরেরপুল।
লিগের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হবে আগামী ১৯ অক্টোবর। জাতীয় দলের এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ক্যাম্পের জন্য লিগে ২২ দিনের বিরতি।