ক্যারিয়ারে কতবার ৫ গোল হজম করেছেন মেসি

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ শিকাগো ফায়ারের কাছে ৫–৩ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। লিওনেল মেসি পুরো সময় মাঠে থেকেও দলের বড় হার এড়াতে পারেননি। হতাশায় মাঠ ছেড়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। তবে এমন হারে সমর্থকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ক্যারিয়ারে এ নিয়ে কতবার পাঁচ গোল হজম করলেন মেসি?

ফুটবল যেহেতু দলীয় খেলা, তাই গোল হজমের বিষয়টি আসলে ব্যক্তির নয় দলের। তাই প্রশ্নটি এমন হলে ভালো, নিজ দলের হয়ে ক্যারিয়ারে কতবার মেসি পাঁচ গোল হজম করেছেন? উত্তর জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস—তিনবার।

টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, শিকাগো ফায়ারের কাছে ৫–৩ গোলের হারসহ এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ক্যারিয়ারে এক ম্যাচে পাঁচ গোল হজম করলেন মেসি।

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি প্রথম পাঁচ গোল হজম করেন জাতীয় দলের জার্সিতে। সেটা ২০১০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল লা পাজে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে স্বাগতিক বলিভিয়ার বিপক্ষে ৬–১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল আর্জেন্টিনা। সুমদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৭৭ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত লা পাজ স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচে তৎকালীন কোচ ডিয়েগো ম্যারাডোনোর হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে হারের সম্মুখীন হয়েছিল আর্জেন্টিনা।

‘লা পাজ ম্যাসাকার’ নামে পরিচিতি পাওয়া সেই ম্যাচে মেসি ১০ নম্বর জার্সিতে মাঠে নেমে পুরো সময় খেলেন। আক্রমণভাগে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কার্লোস তেভেজ। প্রথমার্ধেই ৩–১ গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা। বিরতির পর হজম করে আরও ৩ গোল।

বলিভিয়ায় সেই বিপর্যয়ের ১১ বছর পর আবারও ৫ গোল হজমের তেতো স্বাদ পেতে হয় মেসিকে। সেটা করোনা মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের ১৪ আগস্ট চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে। বুঝতেই পারছেন কোন ম্যাচটির কথা বলা হচ্ছে!

লিসবনে গ্যালারিতে দর্শকবিহীন সেই ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৮–২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল মেসির অধিনায়কত্বে মাঠে নামা বার্সেলোনা। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই সবচেয়ে বাজে হার। ১৯৪৬ সালের পর সেবারই প্রথম কোনো ম্যাচে প্রতিপক্ষের কাছে ৮ গোল হজম করেছিল বার্সা। পরের বছরই মেসি ঠিকানা পাল্টান। বার্সা ছেড়ে যোগ দেন পিএসজিতে। সেখানে দুই বছর থাকার পর ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি।

৩৮ বছর বয়সী মেসি এ বছর মায়ামির হয়ে ৩৯ ম্যাচে ৩২ গোল করেছেন। ২৫ ম্যাচে ২৪ গোল করে এমএলএসের এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতাও মেসি।

