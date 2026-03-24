ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-বাংলাদেশ ও অন্য দলগুলোর ম্যাচ কবে, কখন
গতকালই শুরু হয়ে গেছে ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিরতি। ২৩ থেকে ৩১ মার্চ (বাংলাদেশ সময় ১ এপ্রিল)—এই ৯ দিনে জাতীয় দলগুলো ব্যস্ত থাকবে। ২০২৬ বিশ্বকাপের সর্বশেষ ৬টি দলকে পাওয়া যাবে এই উইন্ডোতেই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের নিষ্পত্তি হবে এ সপ্তাহেই।
যে দলগুলো বিশ্বকাপে আগেই জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে, তারাও অলস বসে থাকবে না। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মতো দলগুলো দুটি করে ম্যাচ খেলবে এই আট দিনে। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলও ব্যস্ত সময় কাটাবে। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচটি খেলতে সিঙ্গাপুর যাবেন হামজা চৌধুরীরা। এর আগে ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে এরই মধ্যেই হ্যানয়ে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ।
আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ
২৬ থেকে ৩১ মার্চ (বাংলাদেশ সময় ১ এপ্রিল) মেক্সিকোতে বসছে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ টুর্নামেন্ট। পাঁচটি মহাদেশের ছয়টি দল অংশ নিচ্ছে সেখানে। বিশ্বকাপের টিকিট পাবে দুটি দল। ছয়টি দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগ থেকে একটি দল যাবে বিশ্বকাপে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে দুই অংশে দুটি দল সরাসরি ফাইনালে খেলবে। ফাইনালের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে সেমিফাইনাল থেকে।
এক নম্বর পাথওয়ে বা ভাগে সরাসরি ফাইনাল খেলবে আফ্রিকার দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। ওশেনিয়ার নিউ ক্যালেডোনিয়া ও কনক্যাকাফের জ্যামাইকার সেমিফাইনালে জয়ী দল ফাইনালে কঙ্গোর মুখোমুখি হবে।
দুই নম্বর পাথওয়েতে সরাসরি ফাইনাল খেলবে এশিয়ার প্রতিনিধি ইরাক। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া বা কনক্যাকাফের সুরিনাম হবে তাদের প্রতিপক্ষ।
কবে কোন ম্যাচ
ইউরোপীয় প্লে-অফ
বিশ্বকাপে ইউরোপের ১৬টি দল খেলবে। প্রথম পর্বের ১২ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরাসরি সুযোগ পেয়েছে বিশ্বকাপ। বাকি চারটি স্থানের জন্য প্লে-অফ খেলবে ১৬টি দল। দলগুলোকে চারটি পাথ বা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল শেষে চার ভাগ থেকে চারটি দল পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।
কবে কোন ম্যাচ
বাংলাদেশের ম্যাচ কবে
আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের ম্যাচ কবে
ফিনালিসিমা বাতিল হওয়ার পর গুয়াতেমালার বিপক্ষে ম্যাচটি বাতিল হয়েছে আর্জেন্টিনার। তবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা শেষ মুহূর্তে ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছে। মেসিদের প্রতিপক্ষ মৌরিতানিয়া ও জাম্বিয়া। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও দুটি ম্যাচ খেলবে। প্রথম ফ্রান্সের বিপক্ষে ও পরেরটি ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।