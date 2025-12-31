মেসি নাকি রোনালদো: সেরা হিসেবে কাকে বেছে নিলেন মদরিচ
গেল গ্রীষ্মে রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের মনে বিষাদের মেঘ জমিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন লুকা মদরিচ। দীর্ঘ ১৩টি মৌসুম স্পেনের রাজধানীতে কাটিয়েছেন এই ক্রোয়েশিয়ান জাদুকর। মাঠের খেলা আর মাঠের বাইরের অমায়িক ব্যবহার—সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মাদ্রিদিস্তাদের চোখের মণি।
বয়সটা গত সেপ্টেম্বরে ৪০ ছুঁয়েছে, কিন্তু পা দুটোর ধার যেন কমেনি একটুও। রিয়াল ছেড়ে ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানে যোগ দিলেও এখনো মাঝমাঠ শাসন করছেন চেনা ছন্দে। রিয়ালের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অনেক বড় বড় কোচ আর সতীর্থের সঙ্গ পেয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি ‘কোরিয়ারে দেল্লা সেরা’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের শৈশব, বেড়ে ওঠা, ফুটবলে দীর্ঘ পথচলা নিয়ে কথা বলেছেন মদরিচ। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে এসেছে মেসি-রোনালদোর প্রসঙ্গও। সরাসরিই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কে সেরা?
সাধারণত এমন প্রশ্নে ফুটবলাররা নিজেদের পছন্দের দিকে পাল্লা ভারী করেন। কিন্তু মদরিচ হেঁটেছেন ভিন্ন পথে। কোনো একজনকে বেছে না নিয়ে বরং দুই মহাতারকাকেই ‘একটি অনন্য ফুটবল যুগের কারিগর’ বলেছেন তিনি।
দীর্ঘদিন রিয়ালে একসঙ্গে খেলার সুবাদে রোনালদোর সঙ্গে সম্পর্কটা তাঁর বেশ গাঢ়। তবে মেসির প্রতি মুগ্ধতা জানাতেও কার্পণ্য করেননি তিনি। মদরিচ বলেন, ‘এই প্রশ্নটা আমি একদমই পছন্দ করি না। তারা দুজনেই একটি পুরো ফুটবল যুগকে শাসন করেছে।’
রোনালদোর সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করার অভিজ্ঞতা থেকে মদরিচ যোগ করেন, ‘ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ, কারণ আমরা একসঙ্গে খেলেছি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, ও শুধু একজন দুর্দান্ত ফুটবলারই নয়, মানুষ হিসেবেও অনন্য। লোকে জানে না, ওর হৃদয়টা কত বড়! সব সময় মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। ও আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই সহজ-সরল।’
আর মেসি সম্পর্কে মদরিচের মূল্যায়ন? রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই মিডফিল্ড জেনারেলের কথা, ‘মানুষ হিসেবে তাকে (মেসি) আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তবে সে যে একজন অসাধারণ মানুষ, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর ফুটবলার হিসেবে? সে তো রীতিমতো জাদুকরি!’